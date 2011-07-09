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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

ظهر امروز انجام شد/

دیدار رئیس و مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات با آیت‌الله نوری همدانی

دیدار رئیس و مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات با آیت‌الله نوری همدانی

محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه معاونان و مدیران کل این سازمان ظهر امروز با حضور در دفتر آیت‌الله نوری همدانی در قم با وی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به سفر اخیرش به کنیا و تانزانیا، به موج بیداری اسلامی در آفریقا و جهان اسلام پرداخت و بر لزوم تقویت این موج از سوی مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی‌های فرهنگی ایران تاکید کرد.

وی همچنین خواستار فعالیت بیشتر این سازمان در حوزه بین‌الملل شد.

در این دیدار همچنین خرمشاد گزارشی از فعالیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه و برنامه‌های سازمان متبوعش را در خصوص موج بیداری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در تقویت این موج تشریح کرد.

در این دیدار معاونان آموزشی، پژوهشی و بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز جمعی از مدیران کل این سازمان هم حضور داشتند.

دیدار مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با آیت‌الله نوری همدانی که پیش از ظهر امروز شنبه 18 تیرماه آغاز شد و سه ساعت به طول انجامید، پس از اقامه نماز ظهر پایان یافت.

خرمشاد صبح امروز هم در تهران با دانشجویان شیعه اعزامی از ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 1355204

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