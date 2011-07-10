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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۹:۴۶

گزارش فناوری تصویری/

تصاویر تلاش تیمهای کشورمان در رقابتهای جهانی روبوکاپ2011

تصاویر تلاش تیمهای کشورمان در رقابتهای جهانی روبوکاپ2011

رقابت های جهانی ربوکاپ 2011 از روز سه شنبه 14 تیرماه در ترکیه آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه دارد که تاکنون تیمهای ایرانی به موفقیت های چشمگیری دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت های جهانی 40 تیم ایرانی در 14 لیگ اصلی مسابقات جهانی روبوکاپ 2011 ترکیه حضور یافتند.

تیمهای دانشجویی تاکنون با شرکت در 8 لیگ روباتهای فوتبالیست سایز متوسط، فوتبالیست سایزکوچک، شبیه سازی عامل مجازی، شبیه ساز مجازی، امدادگر واقعی، شبیه سازی فوتبالیست سه بعدی، شبیه سازی فوتبالیست دو بعدی و فوتبالیست استاندارد (نائو) و گذشتن از سد حریفانی از ژاپن، آلمان و آمریکا به موفقیت های چشمگیری به دست یافتند.

تصاویری از تلاش تیم های ایرانی شرکت کننده در مسابقات روبوکاپ 2011

 

کد مطلب 1355208

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