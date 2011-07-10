تصاویر تلاش تیمهای کشورمان در رقابتهای جهانی روبوکاپ2011

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت های جهانی 40 تیم ایرانی در 14 لیگ اصلی مسابقات جهانی روبوکاپ 2011 ترکیه حضور یافتند.

تیمهای دانشجویی تاکنون با شرکت در 8 لیگ روباتهای فوتبالیست سایز متوسط، فوتبالیست سایزکوچک، شبیه سازی عامل مجازی، شبیه ساز مجازی، امدادگر واقعی، شبیه سازی فوتبالیست سه بعدی، شبیه سازی فوتبالیست دو بعدی و فوتبالیست استاندارد (نائو) و گذشتن از سد حریفانی از ژاپن، آلمان و آمریکا به موفقیت های چشمگیری به دست یافتند.

تصاویری از تلاش تیم های ایرانی شرکت کننده در مسابقات روبوکاپ 2011