زمان و نحوه برگزاري المپيادهاي علمي كشور اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين مسابقات دوم تا 30 دي در رشته و شاخه هاي مختلف شيمي، رياضي مقدماتي، رياضي، كامپيوتر، زيست شناسي، فيزيك و ادبي برگزار مي شود.

برگزيدگان مرحله اول در بهار 84 در مرحله دوم اين المپياد كه به صورت نيمه متمركز در مراكز استان ها برگزار مي شود شركت مي كنند. برگزيدگان مرحله دوم نيز در تابستان 84 جهت شركت در دوره هاي آموزشي به باشگاه دانش پژوهان جوان فراخوانده مي شوند. در پايان اين دوره هاي آموزشي اعضاي تيم هاي برگزيده انتخاب مي شوند تا دوره آموزشي ويژه را بگذرانند. در نهايت از ميان آنها نفرات اعزامي به المپيادهاي جهاني مشخص مي شوند.

بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اعضاي تيم هاي المپيادهاي علمي كشور به ترتيب 12 نفر در رشته رياضي، 10 نفر در رشته فيزيك و در هر يك از رشته هاي شيمي ، زيست شناسي و كامپيوتر 8 نفر و در رشته ادبيات فارسي تا سقف 18 نفر (12 نفر از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني و 6 نفر در ساير رشته ها با شرط كسب حدنصاب) مي توانند بدون شركت در كنكور سراسري در گروه ذيربط پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوره پيش دانشگاهي در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود پذيرفته شوند. برگزيدگان المپياد ادبيات تنها مي توانند در رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مورد نظر خود به تحصيل بپردازند.