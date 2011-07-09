واکنش کرمی به خبر شکایت از "ندای گروس"/ شکایت شخصی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در این توضیحات که ظهر شنبه در اختیار دفتر خبرگزاری مهر در کردستان قرار گرفته است، آمده: "اظهارات سردبیر محترم آن هفته نامه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر کاملا کذب بوده و موضوع شکایت صورت گرفته به هیچ عنوان مربوط به چاپ مقاله مورد اشاره نبوده و متاسفانه وی برای منحرف کردن افکار عمومی خاصه اصحاب جراید، همچنان به نشر اکاذیب مبادرت می ورزند و قطعاً همگان می دانند که دروغ از هرکسی و در هر آئین، مسلک و مکتبی نکوهیده و قطعاً برای بیان این مطالب دروغ نیز از ایشان مجدداً شکایت خواهم کرد و این دفتر آمادگی دارد تا با ارائه اصل شکایت از وی، براصحاب جراید و هموطنان ارجمند مشخص شود که شکایت مذکوربر خلاف ادعای سردبیر هفته نامه ندای گروس جنبه شخصی نداشته و به دلیل درج مقاله ای دیگر که مربوط به مسائل عمومی می باشد بوده و در خصوص مقاله "مردم همچنان منتظر جوابند" نیز تا کنون هیچ گونه شکایتی از وی نشده است".

در بخش دیگری از توضیحات دفتر عبدالجبار کرمی آمده است: "اینجانب طی دو نامه در تاریخ های 14 اردیبهشت و 30 تیرماه سال جاری شکوایه های خود را در خصوص تخلفات این هفته نامه به مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ارسال کرده ام و در شکوایه های فوق الاشاره لزوم توجه آن اداره کل در حفظ و صیانت از زبان و فرهنگ غنی کرد را یادآوری و درخواست کرده ام تا سایرین به نام و بهانه ترویج زبان کردی موجبات تخریب ساختاری آن را فراهم نکنند که دو مورد از تخلفات اعلام شده شامل؛ هفته نامه ندای گروس مربوط به شهر بیجار است و بدون اخذ مجوز در کل استان خاصه شهر سنندج توزیع می شود که این مسئله نه تنها تخلف از قانون مطبوعات به شمار می رود بلکه تضییع حق آشکار سایر اصحاب جراید بوده و یک سئوال اساسی را به ذهن خوانندگان متبادر می نماید که : هفته نامه ای که مربوط به شهر بیجار است با چه هدفی و با این شیوه و عملکرد در شهر سنندج و کل استان توزیع می شود؟ و مدیر مسئول برای این هفته نامه صدور مجوز درج مطالب به زبان کردی را درخواست نکرده است لذا حق انتشار و درج مطالب به زبان کردی را ندارد این در حالی است که متاسفانه درج مقاله هایی به زبان کردی آن هم با کلمات و ادبیات غلط در هر نشریه دیگری هم که باشد، خواسته یا ناخواسته، تلاشی هدفمند در جهت تخریب هویت قومی این ملت با فرهنگ در آن کاملاً دنبال می شود و یقیناً با هر نشریه ای که بخواهد به بهانه نشر زبان کردی، تخریب هویت، ماهیت و ساختار قومی و زبانی این قوم اصیل ایرانی را هدف قرار دهد به شدت برخورد خواهم کرد".

بی شک این دفتر آماده ارائه تمام اسناد مورد ادعای صدرالاشاره به تمام هموطنان محترم برای بررسی صحت و سقم ادعاهای سردبیر هفته نامه ندای گروس در جهت تطبیق و تنویر هرچه بیشتر است.

محمود محمودی سردبیر هفته نامه ندای گروس روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که هفته نامه ندای گروس در 21 اردیبهشت ماه سال جاری در مطلبی با عنوان مردم همچنان منتظر جوابند از نماینده سنندج در خصوص چاپ سررسید شخصی سئوال کرده بود که گویا چاپ این مطلب باعث شکایت کرمی از این نشریه شده است که این دلیل از سوی دفتر نماینده سنندج رد شده و موضوع شکایت مربوط به چاپ شعری است که به جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی توهین کرده است.