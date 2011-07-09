استمرار ساماندهی صنعت استان تهران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مس فروش ظهر شنبه در مراسم راه اندازی خط تولید مجموعه های فلزی و قطعات پرس شرکت صنعتکده فولاد صدر در شهرک صنعتی خوارزمی پاکدشت افزود: واحدها و صنایعی که از حاشیه تهران حتی آنها که مجوز ندارند، اگر بخواهند به شهرکهای صنعتی مجاز بروند، با تسهیلات و تمهیدات سازمان صنایع و معادن، به آنها کمک می شود.

وی ادامه داد: بعد از استقرار این واحدها و صنایع نیز حمایتهای بعدی در رابطه با بحث تأمین تسهیلات و... برای این واحدها صورت خواهد گرفت.

تهران قطب صنعتی کشور است

مس فروش تأکید کرد: استان تهران به عنوان استان اصلی صنعت و رکن و قطب صنعت ومعدن کشور است که با مأموریتها و وظایف متفاوتی نسبت به سایر استانها روبروست.

وی ادامه داد: استان تهران کماکان به لحاظ میزان اشتغال ایجاد شده و میزان سرمایه گذاری انجام شده و تعدّد واحدها در صدر مناطق صنعتی کشور است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران یادآور شد: متجاوز از 17 هزار واحد صنعتی دارای مجوز در استان تهران وجود دارد که حدود 460 هزار شغل ایجاد کرده اند.

وی افزود: 40 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دفتری نیز در این استان صورت گرفته است که این سرمایه گذاری اگر به روز شود، اعداد بسیار متفاوتی با آنچه که در دفاتر ثبت شده است، خواهد داشت.

پاکدشت قطب صنعت استان تهران است

این مسئول، شهرستان پاکدشت را قطب صنعت استان تهران عنوان کرد و گفت: وجود 3 شهرک صنعتی مدرن و پویا در این منطقه، باعث شده تا پاکدشت به عنوان مرکز ثقل صنعت استان محسوب شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، شهرک صنعتی خوارزمی یکی از این شهرکهاست که دیگر زمین آنچنانی برای قبول صنایع ندارد و به زودی زمینهای آن برای واگذاری تمام می شود تا مسئولان به فکر توسعه این شهرک صنعتی باشند.

15 شهرک صنعتی جدید در استان تهران

رئیس سازمان صنایع استان تهران افزود: در سفرهای دوم و سوم ریاست جمهوری به استان تهران، اگرچه شهرکهای صنعتی موجود استان کفاف می داد، ولی 15 شهرک جدید در نظر گرفته شد که باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

وی تأکید کرد: با این حال باز هم تصور عمومی این است که فضای صنعتی استان تهران کم است و به همین دلیل، پیشنهادات بخش خصوصی برای ایجاد شهرکهای صنعتی بخش خصوصی و عمومی در دستور کار صنایع و معادن و شرکت صنایع کوچک شهرکهای صنعتی استان تهران و کشور خواهد بود.

صنایع نوین استان تهران رونق می گیرد

مس فروش ادامه داد: با توجه به قانون ساماندهی صنایع سال 1365 صنایع استان تهران به صورت متفرق، پراکنده و شاید ناموزون شکل گرفته و بر همین اساس در آن سالها حدود 15 تا 16 شهرک صنعتی در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران طراحی شد تا بتوان راحت تر به آنان سرویس دهی کرد و خدمات رسانی داشت.

وی افزود: بعد از حدود 45 سال در مردادماه 1388 در سفر دوم هیئت دولت به استان تهران موافقت استقرار صنایع نوین با شروط خاص و سختگیرانه گرفته شد که به این ترتیب صنایع نوین در استان تهران رونق می گیرد.

اعتبارات صندوق توسعه ملی به صنعت کمک می کند

رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران با اشاره به ابلاغیه اخیر رئیس جمهور در خصوص اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: حدود 10 میلیارد دلار برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که به زودی تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: این اعتبارات با شرایط خاصی که وجود دارد به صنعتگران پرداخت می شود که هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی خواهد بود و به کمک واحدهای صنعتی می آید.