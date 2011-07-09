دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آخرین آمار تولید علم ایران بر اساس پایگاه های اطلاعاتی تامسون رویترز 11 هزار و 650 مقاله اعلام شده است.

وی افزود: پایگاه های این موسسه هر هفته روزآمد می شوند و شاهد هستیم که همواره بر تعداد تولیدات علم ایران افزوده می شود. بر اساس این گزارش، ایران توانسته است جایگاه 21 جهان را در بین کشورهای تولید کننده علم حفظ کند.

ردیف نام دانشگاه تعداد مقالات رتبه مقالات 1 دانشگاه تهران یک هزار و 119 مقاله نخست 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران، 885 مقاله دوم 3 دانشگاه تربیت مدرس 677 مقاله سوم 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 618 مقاله چهارم 5 دانشگاه صنعتی شریف 581 مقاله پنجم 6 دانشگاه شیراز 427 مقاله ششم

مهراد خاطرنشان کرد: در میان دانشگاه هایی که در تولید علم سهم عمده ای دارند در 6 ماه اول سال 2011 میلادی، دانشگاه تهران با تولید یک هزار و 119 مقاله در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و شریف به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام میزان تولیدات علمی این دانشگاه ها به ترتیب 885 مقاله، 677 مقاله ، 618 مقاله و 581 مقاله اعلام کرد و افزود: دانشگاه شیراز با 427 مقاله مقام رتبه ششم تولید علم را دارا است.

وی اضافه کرد: در بین رشته های موضوعی که مقالات دانشمندان ایرانی در آن حوزه به رشته تحریر درآمده مهندسی برق و الکترونیک با 753 مقاله در رده اول، علم مواد (چند رشته ای) با 668 مقاله در رده دوم و شیمی (چند رشته ای) با 662 مقاله در رده سوم نشسته است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: تعدادی از دانشمندان و پژوهشگران ایران در چاپ و انتشار مقاله های علمی در نشریات معتبر بین المللی از بقیه شاخص ترند که در این میان دکتر هاشمی با تولید 69 مقاله حائز رتبه اول در بین تمام استادان و اعضای هئیت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور شده است.

تعدادی از دانشمندان شاخص در چاپ و انتشار مقاله های علمی در نشریات معتبر بین المللی

ردیف نام عضو هئیت علمی تعداد مقاله 1 دکتر هاشمی / رتبه اول 69 مقاله 2 دکتر جعفری / رتبه دوم 62 مقاله 3 دکتر محمدی / رتبه سوم 59 مقاله 4 دکتر زینلی / رتبه چهارم 51 مقاله 5 دکتر احمد / رتبه پنجم 50 مقاله

وی افزود: دکتر جعفری، دکتر محمدی ، دکتر زینلی و دکتر احمد به ترتیب با تولید 62 مقاله، 59 مقاله ، 51 مقاله ، و 50 مقاله رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. دکتر هاشمی، دکتر جعفری، دکتر محمدی ، دکتر زینلی از اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقتات فیزیک نظری هستند.

حوزه های همکاری و رده اول در رشته ها

ردیف موضوع تعداد مقالات 1 رتبه اول مقالات دانشمندان ایرانی در رشته مهندسی برق و الکترونیک 753 مقاله 2 رتبه دوم مقالات دانشمندان ایرانی در علم مواد (چند رشته ای) 668 مقاله 3 رتبه سوم مقالات دانشمندان ایرانی در شیمی 662 مقاله 4 رده اول همکاری ایرانیان مقیم ایالات متحده و یا دانشمندان آن کشور 531 مقاله 5 رده دوم همکاری دانشمندان ایران در تولیدات علمی با کشور کانادا 294 مقاله 6 رده سوم همکاری دانشمندان ایران در تولیدات علمی با کشور انگلستان 273 مقاله 7 رده چهارم همکاری دانشمندان ایران در تولیدات علمی با کشور آلمان 242 مقاله 8 رده پنجم همکاری دانشمندان ایران در تولیدات علمی با کشور فرانسه 173 مقاله

مهراد یادآور شد: دانشمندان ایران در چاپ مقالات خود با دانشمندان سایر کشورها همکاری می کنند. در این بین تعداد 531 مقاله با همکاری ایرانیان مقیم ایالات متحده و یا دانشمندان این کشور نوشته شده است. در رده دوم کشور کانادا قرار دارد که سهم این کشور 294 مقاله است که مشترکاً با همکاری دانشمندان ایرانی نوشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه همکاری مشترک، انگلستان در جایگاه سوم قرار دارد و تعداد 273 مقاله با همکاری ایرانیان و دانشمندان دانشگاههای این کشور به رشته تحریر در آمده است. رتبه چهارم و پنجم به آلمان و فرانسه هر کدام به ترتیب با 242 و 173 مقاله تعلق دارد.