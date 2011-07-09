به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در سخنانی اظهار داشت: دستگاه‌های ذی‌ربط باید تمهیدات لازم برای تأمین ارزاق عمومی مردم، ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان را به انجام رسانده و بر وضعیت بازار نظارت مستمر داشته باشند.



وی اجرای طرح میزان ویژه کارکنان دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این طرح به رشد و شکوفایی تولیدات داخلی کمک شایانی کرده و نیازهای خانواده‌های کارمندان را به سهولت برطرف می‌نماید.



وی همچنین خواستار تدوین و اجرای طرح‌های ابتکاری برای نهادینه‌سازی و تعمیق فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه شد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی به ویژه رسانه‌ها و صدا و سیما باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها، فرهنگ صرفه‌جویی را در جامعه نهادینه‌سازی نمایند.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: وضعیت نانوایی‌ها و آموزش نانوایان و کیفیت آرد و نان در استان قم باید به صورت مستمر مورد نظارت قرار گرفته و گزارش جامع در خصوص اقدامات انجام گرفته تهیه شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت و هدایت یارانه‌های نقدی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در روستاها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر اضافه مبلغ یارانه‌های نقدی در روستاها به سمت رونق کسب و کار و تولید سرازیر شود، شاهد جهش در تولیدات دامی و کشاورزی و صنایع دستی خواهیم بود.



استاندار قم با بیان اینکه چند نرخی بودن کالاها از آفت‌های جدی اقتصاد است، افزود: یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها از میان برداشتن این معضل در جامعه و سوق دادن اعتبارات و تسهیلات به سمت تولید و تولیدکنندگان است.



وی در ادامه افزود: در همین راستا تک نرخی شدن شیر و سوق دادن یارانه‌ها به سمت دامداران و کارخانجات شیر، از جمله راهکارهای رشد و تقویت این صنعت در کشور خواهد بود.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به تولید مازاد شیر در استان قم، از اعلام نرخ جدید شیر در استان خبر داد و گفت: با توجه به آثار و فواید مصرف شیر در ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه، باید مصرف شیر در استان ترویج شده و چتر توزیع شیر در مدارس گسترده‌تر شود.



وی همچنین خواستار تشدید نظارت‌ها و بازرسی از اصناف مختلف و ثبات قیمت‌ها در بازار شد و گفت: کاهش کیفیت محصولات باید با جدیت از سوی مسئولان ذی‌ربط پیگیری شده و کالاهای غیراستاندارد در سطح گسترده برای مردم اطلاع‌رسانی شود.