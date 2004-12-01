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۱۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۱۷

در مسابقات برنامه نويسي دانشجويي صورت مي گيرد :

پاسخگويي به هشت مسئله دشوار در حداقل زمان

سرپرست مسابقات برنامه نويسي دانشجويي(ACM) گفت: در مسابقه جهاني ACM منطقه غرب آسيا كه در تهران برگزار مي شود، شركت كنندگان بايد در حداكثر 5 ساعت، 8 مسئله دشوار را به كمك رايانه حل كنند.

دكتر قدسي سرپرست اين مسابقات در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در مورد شيوه برگزاري اين مسابقات گفت : در اين مسابقات دانشجويان شركت كننده در قالب گروه ها و تيم هاي سه نفري و با حضور يك سرپرست به رقابت مي پردازند. در اين رقابت دانشجويان بايد با استفاده از يك دستگاه كامپيوتر به حل هشت مسئله دشوار مي پردازند. دانشجوياني كه بتوانند اين مسائل را در حداقل زمان حل كنند به عنوان برنده مسابقه معرفي مي شوند. حداكثر زمان براي حل مسائل 5 ساعت در نظر گرفته شده است. مسائل به زبان انگليسي ارائه مي شود.

وي تصريح كرد: محيط برگزاري مسابقات نرم افزار PC2 است كه در محيط شبكه هاي اختصاصي مسابقات، ارتباط بين كليه تيمها، داوران و مسئولان برگزاري مسابقات و تابلوهاي نمايش نتايج ارتباط برقرار مي كند. اين نرم افزار استاندارد مسابقات جهاني است و تيم هاي شركت كننده در مسابقه جهاني نيز در چنين محيطي به رقابت مي پردازند.

سرپرست مسابقات يادآور شد: كامپايلرهاي مورد استفاده دانشجويان Visual C++ 6.0 with SP6 و Java J2SE-1.4.2 SDK و eclips 3.0.1 و Borland Delphi7 خواهد بود. 

کد مطلب 135523

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