ادارات راه و ترابری در البرز ارتباطات مردمی را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رضوی بعد از ظهر شنبه در جلسه با موضوع "میز خدمت" در اداره کل راه و ترابری البرز افزود: با توجه به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و در پی دستور معاونت توسعه مدیریت وزارت راه و ترابری جلسه فوری با موضوع "میز خدمت " تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور مسئولان ذیربط از جمله معاونان راه و ترابری البرز در راستای تحقق اهداف مربوطه تشکیل شده است.

این مسئول همچنین به اهمیت واحد هماهنگ کننده تحت عنوان میز خدمت و اهمیت دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی اشاره کرد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

رضوی همچنین بر اهمیت این خدمات وپاسخگویی به موقع و موثر به مردم در کنار طرح تکریم از ارباب رجوع تاکید کرد و یادآور شد: این امر آثار بسیار مطلوبی در ارتقای خدمات رسانی به همراه دارد.

وی در ادامه تعیین یک روز در هفته برای ملاقات مردمی، نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات و مکاتبه مستقیم با مدیرکل در کلیه ادارات تابعه را جزو امور بسیار مهم و ضروری دانست.