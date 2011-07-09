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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

رضوی خواستار شد:

ادارات راه و ترابری در البرز ارتباطات مردمی را افزایش دهند

ادارات راه و ترابری در البرز ارتباطات مردمی را افزایش دهند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: لازم است ادارات تابعه این اداره کل با مردم بیشتر ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رضوی بعد از ظهر شنبه در جلسه با موضوع "میز خدمت" در اداره کل راه و ترابری البرز افزود: با توجه به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و در پی دستور معاونت توسعه مدیریت وزارت راه و ترابری جلسه فوری با موضوع  "میز خدمت " تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور مسئولان ذیربط از جمله معاونان راه و ترابری البرز در راستای تحقق اهداف مربوطه تشکیل شده است.

این مسئول همچنین به اهمیت واحد هماهنگ کننده تحت عنوان میز خدمت و اهمیت دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی اشاره کرد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

رضوی همچنین بر اهمیت این خدمات وپاسخگویی به موقع و موثر به مردم در کنار طرح تکریم از ارباب رجوع تاکید کرد و یادآور شد: این امر آثار بسیار مطلوبی در ارتقای خدمات رسانی به همراه دارد.

وی در ادامه تعیین یک روز در هفته برای ملاقات مردمی، نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات و مکاتبه مستقیم با مدیرکل در کلیه ادارات تابعه را جزو امور بسیار مهم و ضروری دانست.

کد مطلب 1355230

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