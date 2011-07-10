به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی بعد از ظهر شنبه درجلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اظهار داشت: این احکام که با طی مراحل قانونی و با حضور، پیگیری و دفاع وکلای متهمین و محکومین صادر و اجرا می شود جزو افتخارات جمهوری اسلامی است.

وی افزود: کشورهای غربی تلاش می کنند اجرای احکام اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر در کشور را تحت الشعاع جنگ و تبلیغات روانی خود قرار دهند غافل از اینکه در مورد موادمخدر ما با هیچکس سر سازش نداریم و تا آخرین قطره خون و توان، مبارزه با موادمخدر را وظیفه خود می دانیم و به هیچوجه کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس کل دادگستری استان به حساسیت و دغدغه مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در برخورد با بلای خانمانسوز موادمخدر اشاره کرد و یادآور شد: امروز ایران در صف مقدم مبارزه با موادمخدر دنیا قرار دارد و هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که بیشتر از ایران برای برخورد با موادمخدر هزینه گذاشته است.

کم کاری هیچ مقامی در مبارزه با مواد مخدر پذیرفتنی نیست

وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی ایران برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با تهیه و توزیع موادمخدر به احکام اعدام صادره برای قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرد و ابراز داشت: در این مسیر از کوتاهی هیچ مسئول و مقامی چشم پوشی نخواهد شد.



رضایی با بیان اینکه امروز ترویج مواد مخدر در کشور بویژه در بین جوانان، نقشه دشمنان و استکبار جهانی است ابراز داشت: علاوه بر تاثیرگذاری موادمخدر به اعتقادات و اخلاق افراد جامعه جرم پولشویی نیز زاییده موادمخدر بوده لذا دستگاه قضایی استان مصمم است ضربه مهلکی به بنیه مالی قاچاقچیان موادمخدر وارد کند.

وی در این جلسه از دادستانهای سراسر استان خواست در امر مبارزه با موادمخدر سریع و قاطع عمل کرده و آرامش روانی سوداگران مرگ به خصوص دانه درشت های موادمخدر در هر طبقه ای که باشند را از بین ببرند.

این مسئول با انتقاد از غفلتهای گذشته در مبارزه با موادمخدر توسط بخشهایی از سیستم اداری همگان را به بسیج عمومی برای مبارزه با این پدیده شوم فراخواند و تصریح کرد: مبارزه با موادمخدر تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست.

پیش از این رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام 40 نفر از قاچاقچیان و سوداگران مرگ در این استان خبر داده و اعلام کرده بود که تعدادی از احکام صادره مراحل قانونی لازم را طی کرده اند و بزودی به مرحله اجرا در خواهند آمد.

وی تاکید کرده بود که دستگاه قضایی دغدغه خانواده ها در خصوص موادمخدر را با اعدام سوداگران مرگ پاسخ خواهد داد.

