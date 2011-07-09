به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور سامان طهماسبی دارنده دو مدال برنز جهان در ترکیب آذربایجانی ها برخی دیگر کشتی گیران ایرانی داوطلب حضور در این کشور شدند. بر این اساس قاسم رضایی و مسعود هاشم زاده که مدال برنز جهان و طلای آسیا در اوزان 96 و 120 کیلوگرم را در کارنامه خود دارند چندی قبل در رقابتهای قهرمانی آذربایجان به میدان رفتند و مدعی شدند می توانند برای آذری ها کشتی بگیرند.

پس از حواشی که برای حضور سامان طهماسبی در آذربایجان برای فدراسیون کشتی بوجود آمد این بار فدراسیونی ها با توجه به این موضوع به این دو کشتی گیر رضایت ندادند. شرکت نکردن این دو کشتی گیر در رقابتهای جایزه بزرگ فیلا که امروز(یکشنبه) در باکو آغاز می شود پرونده حضور این دو کشتی گیر در آذربایجان را برای همیشه بست.

این در حالی است که هاشم زاده کشتی گیر فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم چندی قبل اعلام کرده بود نیازی به رضایتنامه فدراسیون کشتی ایران ندارد.

