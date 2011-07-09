کارشکنی رژیم صهیونیستی در برابر اعزام کمکهای بین المللی به غزه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رژیم صهیونیستی با جلوگیری از ورود 120 فعال صلح به سرزمینهای اشغالی اعلام کرد آنان را به محل عزیمتشان بازمی گرداند.

یک سخگوی پلیس این رژیم با بیان این مطلب گفت : امروز 120 نفر از این افراد از ورود به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) منع شده و تا 48 ساعت آینده نیز به محل عزیمتشان بازگردانده می شوند. این در حالی است که از روز گذشته تلاش دهها نفر از فعالان صلح در شهرهای مختلف اروپا برای عزیمت به فرودگاه بن گوریون سبب نگرانی مقامات تل آویو شده است.

این اقدام در پی متوقف شدن کاروان کشتی های فعالان صلح در سواحل یونان انجام می شود که قرار بود با هدف شکستن محاصره غزه هفته گذشته راهی این منطقه شود.

صدها فعال صلح شرکت کننده در کاروان آزادی 2 در اعتراض به همدستی یونان با صهیونیستها اعلام کرده اند با پرواز به سوی سرزمینهای اشغالی و تحصن در فرودگاه بین المللی بن گوریون صدای اعتراض خود را به گوش مقامات اسرائیلی می رسانند.