قصه گویی روحیه پرسشگری کودکان را تقویت می کند

عاطفه رنجبر، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح رابطه والدین و فرزندان اظهار داشت: با مفید ارزیابی کردن فعالیتهای کانون پرورش فکری البرز بر پرورش روحیه پرسشگری و خلاقیت در کودکان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ذات انسان قصه گویی را دوست دارد و کودک و سالمند هم ندارد، افزود: اینیک خصیصه ذاتی و موهبتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده تا از این طریق پیام های تربیتی و اخلاقی را به کودکان انتقال دهیم.

مدیرکل امور بانوان در استانداری، ادامه داد: کودک از طریق همذات پنداری با قصه درک بهتری از محیط پیدا می کند و برای زندگی اجتماعی آماده می شود.

محیط امن کانون در پرورش خلاقیت کودک

رنجبر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را محیطی امن و علمی در شکوفایی خلاقیت کودک توصیف و تصریح کرد: خداوند در نهاد انسان ها همه استعدادها را قرار داده و کانون از محیط های امن در شناخت و پرورش خلاقیت کودک است. وی در توصیف خلاقیت گفت: یعنی آنچه که کودک، خود درک می کند و به نظرش می آید.

وی افزود: کمک کنید آنچه درون آنهاست شکوفا شود؛ کودک سرشار ازخلاقیت است اما بعضی آموزشگاه ها مانع رشد خلاقیت و آفرینش در کودک می شوند.

کودکان،آینه والدین

مشاور استاندار، با بیان اینکه مادر رکن خانواده است و بیشتر اوقات کودک در کنار مادر می گذرد عنوان کرد: کودکان شما، آینه شمایند؛ پس ا لگوی مناسبی برای او باشید.

پرورش رو حیه پرسشگری با آموزش فلسفه

این مسئول، همچنین با توجه به اهمیت پرسشگری و پرورش آن در کودکان پیشنهاد کرد: در کانون به کودکان فلسفه آموزش داده شود؛ وی، کودک فیلسوف را کودکی که پرسش می کند معرفی و ابراز کرد: پرسیدن ،شروع پرسشگری و پژوهش است و ما برای داشتن نسلی خلاق به پرورش خلاقیت در کودکان نیاز داریم.