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۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قصه گویی روحیه پرسشگری کودکان را تقویت می کند

قصه گویی روحیه پرسشگری کودکان را تقویت می کند

کرج- خبرگزاری مهر: مشاور استاندار البرز، قصه گویی را یکی از بهترین ابزارها برای انتقال مفاهیم و تربیت کودک دانست که قدرت تجسم و خلاقیت کودکان را بالا می برد و عامل پذیرش تربیت از سوی کودک است.

عاطفه  رنجبر، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح رابطه والدین  و فرزندان اظهار داشت: با مفید ارزیابی کردن فعالیتهای کانون پرورش فکری البرز بر پرورش روحیه پرسشگری و خلاقیت در کودکان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ذات انسان قصه گویی را دوست دارد و کودک و سالمند هم ندارد، افزود: اینیک خصیصه ذاتی و موهبتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده تا از این طریق پیام های  تربیتی و اخلاقی را به کودکان انتقال دهیم.

مدیرکل امور بانوان در استانداری، ادامه داد:  کودک از طریق همذات پنداری با قصه درک بهتری از محیط پیدا می کند و برای زندگی اجتماعی آماده می شود.

محیط امن کانون در پرورش خلاقیت کودک

رنجبر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را محیطی امن و علمی در شکوفایی خلاقیت کودک توصیف و تصریح کرد: خداوند در نهاد انسان ها همه استعدادها را قرار داده  و کانون از محیط های امن در شناخت و پرورش خلاقیت کودک است.  وی در توصیف خلاقیت گفت: یعنی آنچه که کودک، خود درک می کند و به نظرش می آید.

وی افزود:  کمک کنید آنچه درون آنهاست شکوفا شود؛ کودک سرشار ازخلاقیت است اما  بعضی آموزشگاه ها مانع رشد خلاقیت و آفرینش در کودک می شوند.

کودکان،آینه والدین

مشاور استاندار، با بیان اینکه مادر رکن خانواده است و بیشتر اوقات کودک در کنار مادر می گذرد عنوان کرد: کودکان شما، آینه شمایند؛ پس ا لگوی مناسبی برای او باشید.

 پرورش رو حیه پرسشگری با آموزش فلسفه

این مسئول، همچنین با  توجه به اهمیت پرسشگری و پرورش آن در کودکان پیشنهاد کرد: در کانون به کودکان فلسفه آموزش داده شود؛ وی، کودک فیلسوف را کودکی که پرسش می کند معرفی و ابراز کرد: پرسیدن ،شروع پرسشگری و پژوهش است و ما برای داشتن نسلی خلاق به پرورش خلاقیت در کودکان نیاز داریم.   

کد مطلب 1355268

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