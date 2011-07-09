به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی تقریبی دیدارهای تیم ملی والیبال در رقابتهای انتخابی لیگ جهانی و آماده سازی برای این دیدارها با رقابتهای پیکان در مسابقات باشگاههای آسیا مشکلاتی را برای تیم پیکان ایجاد کرده است طوریکه هنوز مربیان این تیم در مورد ترکیب اعزامی به محل رقابتها به نتیجه نهایی نرسیدهاند.
این در حالی است که پیکان با 6 دوره قهرمانی متوالی در مسابقات باشگاههای آسیا امسال هم به عنوان قهرمان لیگ ایران و مدافع عنوان قهرمانی آسیا در گروهبندی قرارگرفته است. از طرفی مسئولان باشگاه پیکان بر حضور آبرومندانه تیم والیبال این باشگاه همراه با کسب سهمیه پیکارهای قهرمانی جهان تاکید دارند.
در همین زمینه مدیرعامل باشگاه پیکان روز شنبه پس از بازدید از اردوی پیکان در مجموعه ورزشی آزادی ملاقاتی با محمدرضا داورزنی داشت تا با وی در مورد وضعیت پیکان و شرایط شرکت در رقابتهای باشگاههای آسیا مذاکره کند.
رقابتهای والیبال باشگاههای آسیا طی روزهای اول تا 9 مردادماه در اندونزی برگزار میشود. پیکان سال گذشته با قهرمانی آسیا در رقابتهای باشگاههای جهان شرکت کرد و موفق به کسب مدال برنز شد. قهرمان مسابقات نیز در پیکارهای باشگاههای جهان شرکت میکند.
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