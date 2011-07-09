به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی تقریبی دیدارهای تیم ملی والیبال در رقابت‌های انتخابی لیگ جهانی و آماده سازی برای این دیدارها با رقابت‎های پیکان در مسابقات باشگاه‎های آسیا مشکلاتی را برای تیم پیکان ایجاد کرده است طوریکه هنوز مربیان این تیم در مورد ترکیب اعزامی به محل رقابت‎ها به نتیجه نهایی نرسیده‎اند.

این در حالی است که پیکان با 6 دوره قهرمانی متوالی در مسابقات باشگاه‎های آسیا امسال هم به عنوان قهرمان لیگ ایران و مدافع عنوان قهرمانی آسیا در گروه‎بندی قرارگرفته است. از طرفی مسئولان باشگاه پیکان بر حضور آبرومندانه تیم والیبال این باشگاه همراه با کسب سهمیه پیکارهای قهرمانی جهان تاکید دارند.

در همین زمینه مدیرعامل باشگاه پیکان روز شنبه پس از بازدید از اردوی پیکان در مجموعه ورزشی آزادی ملاقاتی با محمدرضا داورزنی داشت تا با وی در مورد وضعیت پیکان و شرایط شرکت در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا مذاکره کند.

رقابت‎های والیبال باشگاه‎های آسیا طی روزهای اول تا 9 مردادماه در اندونزی برگزار می‏شود. پیکان سال گذشته با قهرمانی آسیا در رقابت‎های باشگاه‏های جهان شرکت کرد و موفق به کسب مدال برنز شد. قهرمان مسابقات نیز در پیکارهای باشگاه‎های جهان شرکت می‎کند.