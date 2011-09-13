پیام بن لادن و الظواهری به مناسبت سالروز حملات 11 سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شبکه القاعده با انتشار نوار ویدئویی یک ساعته بار دیگر از اعضای خود در سراسر جهان خواست به نبرد خود برای شکست قدرتهای غربی ادامه دهند.

در این نوار ویدئویی 62 دقیقه ای که توسط شبکه السحاب متعلق به القاعده منتشر شد سخنانی از "اسامه بن لادن" رهبر سابق و "ایمن الظواهری" رهبر کنونی این شبکه گنجانده شده است.

ظواهری در پیامی صوتی جنبشهای مردمی جهان عرب را با حملات 11 سپتامبر 2001 مقایسه کرده و آنها را شکست دیگری برای آمریکا دانسته است.

سرکرده القاعده همچنین با حمایت از ناآرامی ها و بحران در سوریه از تلاشهای مخالفان برای سرنگونی نظام این کشور حمایت و معترضان را به ادامه فعالیتهای خود تحریک کرد.



در پیام دیگری که متعلق به بن لادن است، وی القاعده را عامل آزادی مردم جهان از اسارت و بردگی شرکتهای بزرگ و سرمایه داری یهودی دانسته است. این ویدئو همچنین تصاویری از بن لادن نشان می دهد که آمریکاییها پس از کشتن وی در پاکستان منتشر کردند.

گفتنی آمریکا در حالی مراسم سالروز حملات 11 سپتامبر را در مناطق مورد حمله گرفته در این روز برگزار کرد که به اذعان مقامات این کشور نبرد 10 ساله با تروریسم پایان نیافته و خطر حملات تروریستی همچنان آن را تهدید می کند.