آب شرب و بهداشت قم جدا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا عطارزاده در اولین جلسه کار گروه انسجام بخشی صنعت آب استان قم در سال ۹۰ که در سالن جلسات شرکت آب منطقهای قم برگزار شد، ضمن تشکر از مدیران بخش آب استان قم اظهار داشت: انتقال آب از سرشاخههای دز به قم، لطف الهی، عنایات مقام معظم رهبری و تلاش دولت بود که همه مردم بخصوص مسولین باید شکرگزار این نعمت الهی باشند و آن را درست مصرف نمایند.
وی از شرکت آبفای استان خواست در اسرع وقت نسبت به جداسازی آب شرب از فضای سبز در ادارات و مراکز دولتی استان به ویژه شهرداری اقدام لازم صورت پذیرد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: همچنین باید برنامه ریزی کامل جهت جداسازی آب شرب از آب بهداشت در منازل نیز انجام گردد.
وی در پایان ابراز امیدواری کردند که در آینده با برنامه ریزی بتوان از آب سرشاخههای دز به اکثر روستاهای استان نیز اختصاص داده شود و مشکلات آب شرب آنها نیز مرتفع گردد.
۲۵۰۰ لیتر آب در ثانیه از سرشاخههای دز وارد شبکه آب قم میشود
مدیر عامل آب منطقهای قم نیز در این جلسه اظهار داشت: درصورتی که بهره برداری از فاز اول طرح انتقال آب به قم صورت نمیگرفت در حال حاضر آب در قم جیره بندی شده بود.
مهندس سید حسن رضوی افزود هم اکنون حدود ۲۵۰۰ لیتر آب در ثانیه وارد شبکه آب قم میشود و با توجه به افزایش دمای هوای قم در مقایسه با سال قبل و افزایش مصرف آب، برای جبران کمبود آب مجبور هستیم از آب سد ۱۵ خرداد و چاهها نیز استفاده کنیم.
رئیس کارگروه انسجام بخشی صنعت آب استان قم، روند خشکسالیهای اخیر در استان به ویژه بر ورودی سد ۱۵ خرداد را بسیار چشمگیر دانست وکاهش آب ورودی قمرود را ۹۵% میزان متوسط اعلام کرد.
وی همچنین به طرحهای در دست اقدام بخش آب استان اشاره کرد و اهم آنها را احداث تصفیه خانه جدید دودهک، اجرای رینگ جنوبی و شمالی شبکه توزیع آب و مطالعات انتقال آب از دشت ورامین به قم عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خواستار برنامهریزی جهت جداسازی آب شرب از آب بهداشت در منازل قم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا عطارزاده در اولین جلسه کار گروه انسجام بخشی صنعت آب استان قم در سال ۹۰ که در سالن جلسات شرکت آب منطقهای قم برگزار شد، ضمن تشکر از مدیران بخش آب استان قم اظهار داشت: انتقال آب از سرشاخههای دز به قم، لطف الهی، عنایات مقام معظم رهبری و تلاش دولت بود که همه مردم بخصوص مسولین باید شکرگزار این نعمت الهی باشند و آن را درست مصرف نمایند.
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