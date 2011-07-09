مدیریت زمان و تحقق شهر الکترونیک انجام کارها را سرعت می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد حسنی حلم در مراسم تقدیر از برترین های جشنواره انیمیشن شهرهای الکترونیک با تقدیر از همراهی دستگاههای اجرایی و دانشگاههای استان و شهرداری همدان در برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره زیرمجموعهای از برنامههای کمیسیون بودجه شورا است.
سیداحمد حسنی حلم با بیان اینکه مجموعه شورا، شهرداری، نهادها و مردم طرفین برگزاری این برنامه هستند، گفت: با تحقق اهداف این جشنواره مردم از خدمات الکترونیک بهتر استفاده میکنند و با این اقدام در وقت و هزینه شهروندان صرفهجویی میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه توجه به شهر الکترونیک از رویکردهای شورای اسلامی شهر همدان است، افزود: با توجه به سند چشمانداز 20 ساله باید در مسیر تحقق شهر الکترونیک گام برداشت.
حسنی حلم آموزش به شهروندان در این زمینه را مورد تأکید قرار داد و گفت: بهرهمندی و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک از مراجعه مستقیم آنها به ادارات جلوگیری میکند و امکان رفع نیاز آنها را در خانهها ممکن میسازد.
وی با اشاره به انجام خریدهای اینترنتی و پرداخت الکترونیکی قبوض توسط برخی از شهروندان اظهار داشت: این امر مقدمهای بر تحقق دورکاری است که در صورت تحقق کلی، خدمت بسیار بزرگی رخ میدهد.
وی دورکاری را امتیازی برای بانوان جامعه برشمرد و با بیان اینکه زنان نیمی از پیکره جامعه را شامل میشوند، افزود: در چشمانداز شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک همدان هفت برنامه پیشبینی شده است.
حسنی حلم با تأکید بر اینکه همدان در راستای تحقق شهر الکترونیک اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: اقدامات انجام شده در این خصوص در همدان زیربنایی است و تاکنون فیبر نوری در چهار منطقه شهرداری همدان اجرا شده که شهرداری را به این مناطق ارتباط میدهد.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان افزود: در حال حاضر مباحث سختافزاری و نرمافزاری در حال تهیه است و زمینههای استفاده شهروندان از خدمات دستگاههای اجرایی با استفاده از دستگاههای الکترونیکی در حال آمادهسازی است.
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