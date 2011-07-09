آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه المصطفی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون که به همت اداره‌کل سنجش و پذیرش معاونت آموزش جامعه‌المصطفی در قم، مشهد و افغانستان برگزار شد نزدیک به 900 طلبه ایرانی و غیرایرانی شرکت داشتند.



همچنین در این آزمون که در 26 رشته و به زبان عربی و فارسی برگزار شد؛ طلابی از 29 کشور از قبیل نیجر، کنیا، ساحل عاج، تانزانیا، بورکینافاسو، بنین، الجزایر، هلند، هند، لبنان، قرقیزستان، عراق، سوریه، چین، ترکیه، تایلند، تاجیکستان، پاکستان، میانمار، بحرین، اندونزی و افغانستان شرکت داشتند.



دانش پژوهان شرکت کننده در این آزمونها در رشته‌هایی مانند فقه و معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی، تفسیر علوم قرآن، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، علوم حدیث، علوم و فنون قرائات، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه قضایی، زبان و ادبیات فارسی، روان‌شناسی تربیتی، مترجمی زبان عربی، تاریخ تمدن اسلامی، مشاوره و راهنمایی، ارتباطات و فرهنگی، روابط بین‌الملل، تکنولوژی آموزشی و فناوری اطلاعات با یکدیگر به رقابت پرداختند.



این آزمون در قم در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، مجتمع آموزش عالی فقه، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، مؤسسه زبان و فرهنگ‌ها، نمایندگی المصطفی در مشهد مقدس و گرگان، جامعه‌ آل‌البیت(ع)، مدرسه امام صادق(ع)، مدرسه سبطین، مدرسه امام کاظم(ع)، مدرسه امام مهدی(عج) و مدرسه شهید صدر برگزار شد.



آزمون مزبور دو مرحله‌ای بود که مرحله نخست به دروس تخصصی و مرحله دوم به دروس پایه اختصاص داشت و پاسخ‌های آن نیز یک هفته بعد از آن در سایت اداره‌ کل سنجش و پذیرش در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.