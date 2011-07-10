شمار دانشجویان پیام نور کردستان به بیش از 22 هزار نفر رسید

محسن پیشوایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هم اکنون در دانشگاه پیام نور کردستان بیش از 22 هزار دانشجو در حال تحصیل هستند و بر اساس ظرفیت های تعریف شده بیش از پنج هزار دانشجو در مهر ماه سال جاری در واحدهای دانشگاه پیام نور در سراسر استان جذب می شوند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت فضاهای فرهنگی و آموزشی در دانشگاه پیام نور کردستان گفت: شمار کتاب های کتابخانه دانشگاه در حال حاضر 80 هزار جلد است.

پیشوایی افزود: مرکز سنندج با 22 هزار جلد کتاب، شهرستان بیجار با 20 هزار جلد، سقز با 16 هزار جلد کتاب و در دیگر شهرستان ها هرکتابخانه با پنح تا شش هزار جلد کتاب های هر رشته را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان اظهار داشت: در دانشگاه پیام نور 120 انجمن و نشریه وجود دارد که 25 نشریه آن در مرکز سنندج فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: اعضای هیئت علمی دانشگاه 59 نفر تمام وقت هستند که 12 نفر آنها استادیار و بقیه از مربیان دانشگاه هستند که اکثر آنها دارای مدرک فوق لیسانس است و از مهر ماه سال جاری سه عضو جدید هیئت علمی با مدرک دکتری به این مجموعه آموزشی در کردستان اضافه می شوند.

پیشوایی گفت: وضعیت علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور مناسب است و با برنامه ریزی سازمان مرکزی در راستای جذب اساتید مجرب که هم از لحاظ علمی و اخلاقی نمونه باشند از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: در پیام نور کردستان 54 رشته با 86 گرایش وجود دارد که برای سال تحصیلی 90 اضافه کردن 6 رشته دیگر در دانشگاه به تصویب رسیده است و که این شش رشته جدید در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد است.

پیشوایی با بیان اینکه منابع درسی دانشگاه پیام نور بین المللی است و نیاز به تغییر ندارد، افزود: چهار کتاب از منابع درسی دانشگاه پیام نور توسط اعضای هیئت علمی پیام نور کردستان نوشته شده است.