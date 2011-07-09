عمر سلیمان نامزد ریاست جمهوری مصر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی مصر که در روزهای پایانی حکومت "حسنی مبارک"، معاون وی شده بود، قصد نامزد شدن در انتخابات آینده مصر را ندارد.

یک روزنامه مصری با اعلام این مطلب نوشت : عمر سلیمان تایید کرده است که به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر نمی اندیشد. بر این اساس وی قصد دارد از سیاست کناره گیری و دوران بازنشستگی خود را در کنار خانواده اش سپری کند.

هر چند تا کنون تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات مذکور اعلام نشده، اما شورای عالی نظامی مصر از احتمال برگزاری آن تا پیش از پایان سال جاری میلادی خبر داده است.

سلیمان که از نزدیکترین مقامات رژیم سابق مصر به حسنی مبارک بود تا کنون سخنی از نامزدی اش برای ریاست جمهوری بر زبان نیاورده است، با این حال رسانه های مصری از وی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی این انتخابات نام می برند.

گفتنی است شماری از هواداران سلیمان با راه اندازی کمپین تبلیغاتی در فیس بوک از وی خواسته اند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند، اما اکثریت مردم مصر بر ضرورت پاکسازی صحنه سیاسی کشور از وجود بازماندگان رژیم سابق که عمر سلیمان یکی از آنهاست، تاکید کرده اند.