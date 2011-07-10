اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

رابط سازمان مدارس معارف اسلامی در استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای دانش آموزی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان مهریز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از بین 320 واحد آموزشی متوسطه استان یزد رتبه برتر را کسب کرد و مجوز حضور به عنوان تنها نماینده استان یزد در این مقطع در جشنواره کشوری برای ارائه گزارش عملکرد و رقابت در سطح کشور را به دست آورد.

حسین دهقانی زاده مسئولیت پذیری، هم اندیشی، ایده پردازی و مشارکت در برنامه های فرهنگی مذهبی و آموزشی آموزشگاه و پیگیری مشکلات دانش آموزان و ایجاد تعامل سازنده بین دانش آموزان و کادر مدیریتی و آموزشی آموزشگاه را از مهمترین شاخصه های این انتخاب اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دانست.

دیدار اعضا شورای هیئات مذهبی با یکی از پیرغلامان امام حسین (ع) در میبد

اعضا شورای هیئات مذهبی شهرستان میبد با حضور در منزل یکی از پیرغلامان امام حسین (ع) از وی تقدیر کردند.

در این دیدار که محمدرضا هدائی، معاون فرماندار نیز حضور داشت، از حاج عباس حسن زاده، مسئول سابق هیئت ابوالفضلی فیروزآباد تقدیر شد.

حاج عباس حسن زاده پدر شهید و دارای 70 سال سابقه فعالیت مذهبی است.

وی ساختمان مجتمع فرهنگی شامل کتابخانه و بخشهای دیگر را برای استفاده عموم از طرف هیئت ابوالفضلی اهدا کرده است.

معرفی روحانی جدید محله نصرت آباد ابرکوه

مراسم معرفی حجت الاسلام امیدواریان، روحانی جدید نصرت آباد از توابع بخش بهمن ابرکوه، با حضور 400 نفر از اهالی این منطقه در محل تکیه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه در این مراسم با تبریک و گرامیداشت اعیاد شعبانیه پیرامون بهره گیری از فرصتهای ارزشمند ماه شعبان تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد پورقیومی در ادامه از فعالیت های ارزشمند فرهنگی تبلیغی و عمرانی حجت الاسلام ابوالفضل منصوری، روحانی مستقر قبلی نصرت آباد تقدیر کرد و حجت الاسلام امیدواریان را به عنوان روحانی جدید معرفی کرد.

وی از مردم خواست تا با شرکت در برنامه های مورد نظر و نیز مشارکت و حمایت از طرح های فرهنگی تبلیغی روحانی جدید در ترویج فرهنگ اسلام ناب و ترویج شعائر الهی تلاش کنند.

تقدیر مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی تفت از مسئول مؤسسه نرگس نصر آباد

حجت الاسلام سید علیرضا امامی، مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی تفت از زحمات خانم جعفریان مسئول مؤسسه نرگس نصر آباد تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام سید علیرضا امامی مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی تفت در این رابطه گفت: با توجه به اتمام دوره آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن از زحمات مسئول مؤسسه نرگس نصر آباد جعفریان با اهدا هدیه ای تقدیر و تشکر به عمل آمد.

حجت الاسلام امامی اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره ها شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در دوره های آموزش قرائت قرآن کریم است.