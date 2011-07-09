83 درصد خدمات ادارات قابلیت جایگزینی در فضای مجازی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قائمی در آیین پایانی جشنواره انیمیشن شهرهای الکترونیک در همدان، افزود: تحقق این امر صرفه‌جویی در انرژی و امکانات شهری را در پی دارد.

قائمی با بیان اینکه بین فضای مجازی و محیط دیجیتالی تفاوت‌هایی وجود دارد، گفت: در فضای فیزیکی میزان انجام کارها محدود و مبتنی بر زمان است در حالی که کار در فضای مجازی مبتنی بر جغرافیا نیست و یک کار برای بی‌نهایت خدمت است.

قائمی با تأکید بر اینکه کار مجازی و فیزیکی تفاوت‌های بارزی دارند، افزود: در فضای مجازی ذاتاً میل به بی‌نهایت وجود دارد و هدف از پیاده‌سازی شهر الکترونیک خدمات‌رسانی راحت‌تر به شهروندان است.

قائمی افزود: فناوری اطلاعات فرصتی را به مدیران شهری می‌دهد تا فاصله تکنولوژیکی با دنیا را به صورت جهشی جبران کنند.

وی دسترسی به شبکه سریع، باکیفیت، ارزان، گسترده و با پهنای باند بالا را از انتظارات در محیط اداری برشمرد و گفت: جامعه باید برای حضور در محیط شبکه‌ای و استفاده از خدمات online آمادگی داشته باشد.

قائمی با بیان اینکه باید در سلسله شبکه، اقتصاد نیز جریان داشته باشد، گفت: در حال حاضر بیش از 75 درصد از تراکنش‌های مالی در حوزه پول خرد است که زمان را از بین می‌برد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار باید در همه جنبه‌ها رعایت شود، گفت: فناوری اطلاعات ابزاری برای رسیدن به اهداف اجتماعی جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای است که رسیدن به آن نیازمند شبکه‌ای مناسب است.

وی گفت: تحقق توسعه پایدار نیازمند توجه به امور اطلاعاتی است و باید در حوزه خدمات ارائه شده به شهروندان به بلوغ کافی سازمانی رسید.

قائمی به برخی بندهای قانون پنجم توسعه در خصوص فناوری اطلاعات اشاره کرد و از مدیران خواست این امور را مطالعه کنند.

در پایان این جشنواره با تقدیر از هیئت داوران برترین‌ها تجلیل شدند.

انیمیشن یک قدم به جلو به تهیه کنندگی میترا بیات رتبه سوم، انیمیشن غریبه به تهیه کنندگی فواد محمدیانی رتبه سوم، انیمیشن ساعت 21 به تهیه کنندگی محمود نظری رتبه دوم و انیمیشن صفر و یک به تهیه کنندگی مهدی شاد رتبه اول را کسب کرد.

در بخش فیلمنامه و ایده نیز فیلمنامه شهر من از زهرا عسگری، فیلمنامه خدمات الکترونیکی هوشمند از حسین سلطانی و فیلمنامه فرهاد صادقی معتمد تقدیر شدند.

همچنین از غرفه داران نمونه نمایشگاه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی نیز قدردانی شد و ضمن تقدیر از غرفه شهرداری همدان، غرفه‌های پست بانک، دانشگاه آزاد، شرکت توزیع نیروی برق، جهاد کشاورزی و شرکت آبفای استان تقدیر شدند.