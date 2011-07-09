اسرائیل خود را مافوق قوانین می داند / اردوغان در دام نمی افتد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "عذرخواهی پیش از عادی سازی روابط" آورده است : سخنان "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در برابر پارلمان این کشور درباره نداشتن رابطه با اسرائیل تا زمانی که عذرخواهی نکند نشان می دهد که اسرائیلی ها حاضر به عذرخواهی نیستند.

این روزنامه آورده است : علت غرور و خودخواهی اسرائیل پشت گرمی به حمایتهای آمریکا و اروپا است، زیرا این رژیم قبلا نیز از عذرخواهی از جنایتی که در آبهای بین المللی مرتکب شده بود خودداری کرده بود.اسرائیل خود را مافوق قوانین بین المللی می داند و همواره با خیال آسوده به کشتار اعراب و مسلمانان پرداخته است.

روزنامه فوق می افزاید : نخست وزیر ترکیه در دام فشارهای اسرائیل و آمریکا نیفتاده است، زیرا نمی خواهد پایگاه مردمی اش را از دست بدهد.

این روزنامه نوشت : مسئولان اسرائیلی سعی کردند از طریق همپیمانی با دشمنان قدیمی ترکیه همانند ارمنستان، یونان، قبرس، رومانی و بلغارستان، ترکیه را تحت فشار قرار دهند، اما هوشیاری این کشورها سبب ناکامی تلاشهای اسرائیلی ها شد.

روزنامه مذکور می افزاید: درست است که اسرائیل مانع حرکت کاروان آزادی به سوی غزه شد، اما این موضوع موقتی است و در نهایت روند اوضاع به نفع اسرائیل پیش نخواهد رفت.