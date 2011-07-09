انقلاب، قهرمان کاراته نوجوانان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پیکارهای کاراته قهرمانی استان قم در رده سنی نوجوانان با شرکت کاراته‌کاهای مدعی در قالب تیم‌هایی از باشگاه‌های فعال این رشته ورزشی در سطح استان قم بخش کومیته برگزار شد و طی آن برترین‌ها روز شنبه در پنج وزن معرفی شدند.



در این پیکارها که کاراته‌کاهایی از تیم‌های شهید طاهریان، میثم، انقلاب، پولاد، صادقیه، پایگاه قهرمانی بسیج و دانشگاه علوم‌ پزشکی حضور داشتند و شرکت کنندگان در اوزان 52، 57، 63، 70 و به اضافه 70 کیلوگرم ‌روی دو تاتامی با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در پایان رقابت‌های قهرمانی کاراته رده سنی نوجوانان قم که در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار شد، در بخش تیمی کاراته‌کاهای تیم انقلاب قم با کسب دو نشان طلا و سه مدال نقره بالاتر از سایر تیم‌های شرکت کننده در جایگاه نخست ایستادند.



مدال‌های طلای تیم انقلاب در اوزان منهای 52 کیلوگرم و منهای 63 کیلوگرم به دست آمد، ضمن اینکه کاراته‌کاهای این تیم در اوزان منهای 52 و منهای 57 و همچنین وزن به اضافه 70 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شدند.



این در حالی است که بعد از تیم انقلاب، کاراته‌کاهای تیم پولاد موفق به کسب دو نشان طلا در اوزان منهای 57 و منهای 70 کیلوگرم و یک نشان نقره در وزن منهای 63 کیلوگرم شدند تا تیمشان به مقام نایب قهرمانی بخش تیمی این دوره از رقابت‌ها دست یابد.



همچنین کاراته‌کاهای تیم شهید بیطرفان قم نیز با کسب نشان طلای وزن به اضافه 70 کیلوگرم سومین تیمی بود که موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها و در نهایت موفق به کسب مقام سوم رده بندی بخش تیمی پیکارهای قهرمانی رده سنی نوجوانان قم شدند.

افراد برتر بخش انفرادی:



وزن منهای 52 کیلوگرم:

مرتضی عودنژاد از انقلاب قم

محمد سلامی‌ فر از انقلاب قم

محمد آهنکار و امیرمحمد جلالی از انقلاب و شهید طاهریان



وزن منهای 57 کیلوگرم:

محمد گائینی از پولاد قم

امیرحسین جوادی از انقلاب

محمد چتر زرین از پولاد قم و امیر قاسمی از میثم



وزن منهای 63 کیلوگرم:

فرزاد رضایی از انقلاب قم

محمدجواد ملاباقری از پولاد قم

علیرضا شاه حسینی و علی محسن زاده از انقلاب و پولاد قم



وزن منهای 70 کیلوگرم:

امیرحسین کاظمی از پولاد قم

سیدعلیرضا موجانی میثم قم

محمدامین رضایی از مشاهیر قم و پوریا جهانگیری از باشگاه شهید زین الدین



وزن به اضافه 70 کیلوگرم:

علی صالح از باشگاه شهید بیطرفان قم

مسعود رحیمی از انقلاب قم

محمدصادق رضوانی از صادقیه قم و مرتضی بهجتی از پایگاه قهرمانی کاراته قم