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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۳

20 مبلغ به روستاهای بهشهر اعزام می شوند

20 مبلغ به روستاهای بهشهر اعزام می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر گفت: با هدف غنی سازی اوقات فراغت روستاییان مازندران، 20 مبلغ برای برگزاری برنامه‌های اوقات فراغت به مناطق مختلف روستایی این شهرستان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد بابایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ین تعداد مبلغ به منظور برگزاری برنامه‌های اوقات ‌فراغت تابستان در زمینه‌های مختلف آموزش احکام، تجوید، مفاهیم، روخوانی و روانخوانی، تفسیر، حفظ، عقاید و اخلاق راهی مناطق روستایی بهشهر می شوند.

وی بیان داشت: این روحانیان در روستاهای فاقد روحانی بخش یانه سر و مرکزی و روستاهای پاین دست قره تپه، یکه توت، سارو و امام ده فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر افزود: شکوفایی استعدادها در زمینه‌های قرآنی و استفاده از برنامه‌های متنوع ایام فراغت نوجوانان و جوانان، تاثیر فراوانی در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن دارد و باید از تمام توان خود برای برگزاری بهینه این برنامه ها استفاده کنیم.

بابایی ادامه داد: با اعزام مبلغ به مناطق محروم، بخشی از نیازهای فرهنگی و دینی روستاها پاسخ داده می‌شود. 

کد مطلب 1355318

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