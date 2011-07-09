20 مبلغ به روستاهای بهشهر اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد بابایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ین تعداد مبلغ به منظور برگزاری برنامه‌های اوقات ‌فراغت تابستان در زمینه‌های مختلف آموزش احکام، تجوید، مفاهیم، روخوانی و روانخوانی، تفسیر، حفظ، عقاید و اخلاق راهی مناطق روستایی بهشهر می شوند.

وی بیان داشت: این روحانیان در روستاهای فاقد روحانی بخش یانه سر و مرکزی و روستاهای پاین دست قره تپه، یکه توت، سارو و امام ده فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر افزود: شکوفایی استعدادها در زمینه‌های قرآنی و استفاده از برنامه‌های متنوع ایام فراغت نوجوانان و جوانان، تاثیر فراوانی در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن دارد و باید از تمام توان خود برای برگزاری بهینه این برنامه ها استفاده کنیم.

بابایی ادامه داد: با اعزام مبلغ به مناطق محروم، بخشی از نیازهای فرهنگی و دینی روستاها پاسخ داده می‌شود.