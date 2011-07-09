دشت لار 450 نوع گیاه دارویی و 150 گونه جانوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی نژاد که امروز به همراه استاندار تهران به دشت لار سفر کرده بود و در بازدید 9 ساعته از این منطقه حضور داشت، افزود: حفظ این منطقه طبیعی که سرمایه کشور محسوب می شود، وظیفه همه دستگاههای اجرایی و مردم است.

وی وجود گونه های متنوع و ارزشمند گیاهان دارویی را یکی از مزیت های برجسته دشت لار دانست و ادامه داد: گونه های گیاهان دارویی دشت لار در کشور زبانزد و مشهور است که حفظ و نوع بهره برداری صحیح از آنها مستلزم مدیریت جامع از سوی همه دستگاههای متولی و مسئول است.

20 هزار هکتار از اراضی دشت لار جزو طرحهای مرتع داری عشایر است

این مسئول تأکید کرد: 20 هزار هکتار از اراضی دشت لار در قالب طرحهای مرتع داری در اختیار عشایر این منطقه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: 20 هزار هکتار دیگر نیز در دشت لار در دست اجرای طرحهای مرتع داری است که به زودی در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.

عبدی نژاد با اشاره به اینکه این منطقه از مناطق نادر طبیعی کشور محسوب می شود، تصریح کرد: عشایر، نقش به سزایی در راستای گسترش و حفظ منابع طبیعی استان تهران دارند.