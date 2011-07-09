قانون تشکیل وزارت"تعاون، کار و رفاه اجتماعى"و"صنعت، معدن و تجارت"

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که رئیس جمهور قانون تشکیل دو وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت" را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه رئیس جمهور آمده است: به موجب این قانون از ادغام 3 وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، ‌معدن و تجارت تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه ها و وزیران یاد شده بوده است به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل می شود.

بر پایه این گزارش، همچنین همه امکانات، ‌تعهدات، ‌اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت منتقل می شود.

همچنین طبق این قانون، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده، ‌با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ‌اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، ‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ‌حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف 6 ماه انجام و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

بر این اساس، در همه قوانین به جای وزارتخانه های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارتخانه های "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "صنعت، ‌معدن و تجارت" و وزیران آنها جایگزین می شود.