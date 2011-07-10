بازدید استاندار البرز از کارخانه سیمان آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز به همراه فرمانداران ساوجبلاغ ونظرآباد و جمعی از مسئولان از کارخانه سیمان آبیک در شهرستان نظرآباد بازدید کرد.
این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با فعالیتهای این کارخانه صورت گرفته است.
کارخانه سیمان آبیک با برخورداری از نیروهای کارآمد و باتوجه به توان تحقیقاتی و آموزشی خود و با اســـــتقرار سیستمهای نــــوین مدیریت و کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای جهانی و مدل سرآمدی جهت حفظ محیط زیست از جمله کاهش آلاینده های هوا از طریق بهینه سازی الکتروفیلترها و فیلترهای کیسه ای، گامهای خوبی در راستای رسالت تحقق توسعه پایدار برداشته است.
همچنین این کارخانه با بهینه سازی مصرف انرژی با طراحی و تولید سیمانهای مخلوط، توسعه فضای سبز، کنترل نشتی ها و بازیافت تمامی ضایعات و جمع آوری و تصفیه فاضلاب در راستای رسالت توسعه پایدار گام برداشته است.
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