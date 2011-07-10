بازدید استاندار البرز از کارخانه سیمان آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز به همراه فرمانداران ساوجبلاغ ونظرآباد و جمعی از مسئولان از کارخانه سیمان آبیک در شهرستان نظرآباد بازدید کرد.

این بازدید با هدف آشنایی بیشتر با فعالیتهای این کارخانه صورت گرفته است.

کارخانه سیمان آبیک با برخورداری از نیروهای کارآمد و باتوجه به توان تحقیقاتی و آموزشی خود و با اســـــتقرار سیستمهای نــــوین مدیریت و کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای جهانی و مدل سرآمدی جهت حفظ محیط زیست از جمله کاهش آلاینده های هوا از طریق بهینه سازی الکتروفیلترها و فیلترهای کیسه ای، گامهای خوبی در راستای رسالت تحقق توسعه پایدار برداشته است.

همچنین این کارخانه با بهینه سازی مصرف انرژی با طراحی و تولید سیمانهای مخلوط، توسعه فضای سبز، کنترل نشتی ها و بازیافت تمامی ضایعات و جمع آوری و تصفیه فاضلاب در راستای رسالت توسعه پایدار گام برداشته است.

این مجموعه در سال 1348 تاسیس و واحد اول آن در سال 1352 با ظرفیت اسمی سه هزار و 500 تن کلینکر در روز و واحد دوم با ظرفیت اسمی چهار هزار تن کلینکر در روز در سال 1358 به بهره برداری رسید.

همچنین در نیمه دوم سال 1388 واحد اول با ظرفیت اسمی روزانه هشت هزار و 500 تن در روز بهینه سازی شد.

این شرکت در حال حاضر با توان تحویل روزانه بیش از 13 هزار تن سیمان، در زمره بزرگترین کارخانجات سیمان کشور به شمار می آید.

کارخانه سیمان آبیک در شهرستان نظرآباد، استان البرز درشمال شرقی شهرنظرآباد قراردارد.