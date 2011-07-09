زمان تصمیم قطعی عراق درباره تمدید حضور نظامیان آمریکایی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد : جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد تصمیم نهایی درباره موضوع تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق دو هفته دیگر گرفته خواهد شد.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، این در حالی است که دولت آمریکا به فشارهای گسترده خود بر مقامات عراقی برای موافقت با تمدید حضور نظامیان این کشور ادامه می دهد.