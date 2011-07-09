فرماندار مسئول رفع مشکلات ورزشی بابل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، اسدالله سقا عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه‌های در دست افتتاح شهرستان بابل گفت: احداث سالن ورزشی شهر گتاب، سالن ورزشی شهر گلوگاه که تنها سالن ورزشی مسابقه‌ ای است که با پیشرفت فیزیکی خوبی در دست احداث است و همچنین سالن ورزشی شهر زرگر محله با اعتباری بیش از 440 میلیون تومان با پیش‌بینی مدت زمان دو ساله از جمله پروژه‌های تربیت بدنی بابل است.

وی با اشاره به افتخارات کسب شده ورزش بابل بیان داشت: کسب سه مدال جهانی در تکواندو، دو مدال آسیایی و چهار مدال بین المللی در رده‌های مختلف سنی، کسب سه مدال جهانی در کشتی، چهار مدال آسیایی و پنج مدال بین المللی در رده‌های مختلف سنی، کسب دو مدال آسیایی و یک مدال بین المللی در دومیدانی از جمله افتخارات ورزشی شهرستان بابل بوده است.

سقا تصریح کرد: امروزه برای اعتلای ورزش از نظر عمرانی، خدماتی و تاسیسات سخت‌افزار و نرم‌افزاری به یک برنامه ‌ریزی جامع و مدون، سازماندهی، نظارت و کنترل نیاز است.

رئیس تربیت بدنی بابل بیان داشت: در جلسه‌ای که با حضور فرماندار بابل برگزار شد، وی قول مساعد داد در حد توان مشکلات مالی تیم‌ها و باشگاه‌های بابل که دارای مشکل مالی هستند رفع کند.

وی افزود: در بخش سخت‌افزاری نیز ساخت انواع زمین‌های روباز در 31 شهر و روستا و فنس‌کشی 36 زمین ورزشی که مالکیت آن به عهده تربیت بدنی است از اقدامات سال جاری تربیت بدنی بابل است.

سقا گفت: در مراسم تجلیل نوشاد عالمیان قهرمان پینگ پنگ جهان که با حضور مدیرکل تربیت بدنی مازندران برگزار شده بود پریچهره قول مساعد داد خانه پینگ پنگ در بابل احداث شود.

رئیس تربیت بدنی بابل افزود: در سال جاری تربیت بدنی بابل ساخت دو سالن ورزشی از جمله سالن زمین ورزشی چند منظوره و چمن زمین فوتسال هفتم تیر و سالن کاراته را در دست اجرا دارد و از سرمایه ‌گذار بخش خصوصی برای احداث سالن ورزشی در بابل دعوت شده است.