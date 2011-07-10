23 هزار جلد سند مالکیت در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی عبدی کمیشانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان صدور اسناد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 22 هزار و 517 جلد بوده رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این امر حاکی از رشد چهار درصدی صدور سند مالکیت است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تصریح کرد: از مجموع اسناد مالکیت صادره در سه ماهه اول سال جاری، 9 هزار و 991 فقره به صورت تک برگه ای صادر شده در حالی که در طول سال گذشته مجموعا شش هزار و 610 فقره سند مالکیت تک برگی صادر شده است.

عبدی کمیشانی اظهار داشت: از مزایای سند تک برگی می توان به ارتقاء ضریب امنیت و جلوگیری از تعارض اسناد مالکیت و جعل سند و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر و درج نقشه و موقعیت جغرافیایی ملک و درج دقیق مشخصات مالک و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت و دقت و کیفیت به شهروندان نام برد.

وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری، 898 مورد انواع شرکت و موسسه به ثبت رسیده و تعداد 670 پرونده اجرایی مختومه شده و پرونده های تشکیلاتی اجرای در سه ماهه اول امسال هزار و 618 فقره است.