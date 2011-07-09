صنایع گلستان جزیره ای فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر شنبه در جمع صنعتگران استان افزود: هنوز نتوانستیم این صنایع را به صورت زنجیره ای به هم متصل کنیم و هرکدام از این بخش ها به صورت جزیره ای فعال هستند که در این کار هم صاحبان صنایع و هم مدیریت برنامه ریزی استان مقصر است.

وی اظهار داشت: روزی گلستان 50 درصد کل خاویار کشور را تولید می کرد و بهترین تولید کننده میگو های گرم آبی و سرد آبی بوده و هست، ولی صنایع تبدیلی و جانبی آن در استان وجود ندارد.

غلامی افزود: زمانی می توانیم فقر حاکم در استان را کاهش دهیم که با رشد صنعتی نرخ بیکاری را پایین بیاوریم و درآمد سرانه را نیز افزایش دهیم.

وی تأکید کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار باید تلاش کنیم واحد های صنعتی را افزایش دهیم و صنایع مادر را در استان مستقر کرده و از تمامی ظرفیت های موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بهره بگیریم.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان، افزود: 250 هکتار از اراضی شهرک هزار هکتاری اترک آمده واگذاری با صنعتگران است.

غلامی بیان داشت: در اواخر سال جاری نخستین کشتی پنج هزار تنی در بندر خواجه نفس که اولین بندر خصوصی کشور است، پهلو می گیرد.

وی گفت: از سویی نیز عملیات اجرایی راه آهن گرگان به اینچه برون نیز با اعتبار 400 میلیارد تومان تا اواخر سال 90 به ایان می رسد که همه این اقدامات ظرفیت های زیادی را برای بخش صنعت و بازرگانی استان ایجاد خواهد کرد.