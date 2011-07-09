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۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

ترکی به مهر خبر داد:

استانداری تهران از طرحهای مطالعاتی گونه شناسی گیاهان دشت لار حمایت می کند

استانداری تهران از طرحهای مطالعاتی گونه شناسی گیاهان دشت لار حمایت می کند

دماوند - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری تهران، پهنه های دشت لار را از ذخایر ارزشمند استان و کشور خواند و از حمایت استانداری تهران از دانشمندان و علاقه مندان برای انجام طرحهای مطالعاتی گونه های گیاهی این منطقه خبر داد.

نعمت الله ترکی که امروز به همراه استاندار تهران به دشت لار سفر کرده بود، به خبرنگار مهر گفت: علاوه بر توجه و تکیه بر دامداری، باید سرمایه های طبیعی دشت لار، به خصوص گونه های مختلف گیاهان منحصر به فرد و گیاهان دارویی آن به طور علمی مورد شناسایی قرار گیرد.

وی همچنین توجه به عشایر را توجهی جدی در بحث اشتغال و تولید خواند و یادآور شد: خدمات رسانی در بخشهایی که موجب تقویت بنیانهای تولیدی عشایر می شود یک ضرورت است.

ترکی تصریح کرد: به طرحهایی که به موجب آن خدمات رسانی به خانواده عشایر ارتقاء می یابد تسهیلات خوبی در نظر گرفته است.

سازمان تبلیغات در ایام ماه مبارک رمضان مبلغ و طلبه به مناطق عشایری اعزام می کند

وی گفت: اعزام طلاب در مناسبتهای مذهبی بخصوص در ماه مبارک رمضان در مناطق عشایری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی انجام می گیرد.

معاون استاندار تهران افزود: در بحث فرهنگی از محل اعتبارات اختصاص یافته فرهنگی به مناطق عشایری استان، توجه ویژه ای در سال جاری صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1355360

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