باید از اصل مهم مهدویت مرزبانی کنیم/ اصولگرایی یعنی حمایت از اصول انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی در گردهمایی ائمه جمعه که امروز بعدازظهر در محل موسسه آدینه برگزار شد، تصریح کرد: مهدویت یک اصل بسیار مهم است و همین اصل از سوی برخی دروغ‌گویان و خیال پردازان مورد هجمه قرار می‌گیرد و همین اصل تحرک بخش را دچار آفت‌هایی می‌کنند که علما باید مدت مدیدی را وقت بگذارند و این آفت را از بین ببرند.

وی با اشاره به وظیفه علمای دینی برای مرزبانی از اصول دین تصریح کرد: ما باید از این اصل مهم مرزبانی کنیم.

تقوی در ادامه فعالیت تشکیلاتی در زمینه امور فرهنگی را لازم برشمرد و در عین حال گفت: باید بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب جبهه‌‌ای فرهنگی تشکیل دهیم تا در مقابل دشمنان بایستیم.

وی در رابطه با فعالیت‌های ستاد اقامه نماز جمعه در زمینه‌های فرهنگی تصریح کرد: ما نه تنها در زمینه برپایی نماز جمعه بلکه در خصوص زکات، شورای آموزش و پرورش و شورای فرهنگ عمومی، تربیت طلبه‌ها و وحدت در جامعه و همچنین تبیین اندیشه‌ها و سیاست‌های مقام معظم رهبری نقش ایفا کرده‌ایم و در بسیاری از مقاطع حساس مثل فتنه سال گذشته حضور موثری را به نمایش گذاشته‌ایم.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با اعلام اینکه از اصولگرایی نه به معنی حزب تشکیلاتی بلکه به معنای حامیان اصول انقلاب اسلامی حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: اگر مسئولیت‌ها به افراد غیراصولگرا به معنای عام آن واگذار شود فاجعه بزرگی برای کشور رخ می‌دهد.

وی هدف از برگزاری نشست امروز برای ائمه جمعه را تبیین اولویت‌های تبلیغی در بحث مهدویت اعلام کرد و افزود: چنانچه این بحث بتواند بازتاب خوبی در جامعه داشته باشد مباحث تخصصی بیشتری در زمینه مسایل دینی در دستور کار شورای سیاست‌گذاری برای ائمه جمعه قرار خواهد گرفت.