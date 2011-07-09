طرح توزیع کتاب در روستاهای استان اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین عصر شنبه در آغاز این طرح در شهرستان نمین اظهار داشت: این طرح در راستای افزایش فرهنگ مطالعه، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، سهولت در ارائه کتاب و دردسترس قرار دادن منابع موجود کتابخانه های عمومی اجرا می شود.

وی در خصوص نحوه اجرای این طرح افزود: در این طرح کتابهای مورد نظر از طریق پست به دهیاریها ارسال خواهد شد و برابر هماهنگیهای صورت گرفته با دهیاران منابع کتابخانه ای از طریق آنان در بین روستائیان توزیع خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اضافه کرد: این کتابها به همراه چکیده نویسیها و خلاصه های کتاب توسط دهیاران از خانواده جمع آوری شده و به کتابخانه ها عودت داده خواهد شد.

وی همچنین به ارسال فرمهای عضویت از طریق این طرح به منازل روستایی اشاره کرد و یاد آور شد: علاقمندان جهت عضویت در کتابخانه های عمومی شهرستانها می توانند با تکمیل فرم عضو کتابخانه شده و کارت عضویت خود را از طریق پست دریافت کنند.

فرهمند امین با بیان اینکه این طرح هم اکنون به عنوان شهرستان پایلوت آغاز شده است، ابراز داشت: تعداد کتابخانه های مجری این طرح در این شهرستان سه باب است که از این تعداد یک باب در مرکز شهرستان و دو باب در مراکز بخشهای شهرستان قرار دارد.

وی در تصریح کرد: همچنین در این طرح به دهیاران فعال و نویسندگان برتر در دو بخش خلاصه نویسی و چکیده نویسی جوایزی از سوی نهاد کتابخانه های عمومی اهدا خواهد شد.

به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی استان این طرح بزودی در سراسر شهرستانهای استان اردبیل به اجرا گذاشته خواهد شد.

