به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری همایش "تجربه بشر و طبیعت: بررسی رابطه میان پدیدارشناسی و ناتورالیسم" گرد هم آوردن متفکران برجسته در حوزه پدیدارشناسی و دیگر زمینه‌های فلسفی برای بحث و بررسی پیرامون رابطه پدیدارشناسی و ناتورالیسم به منظور فراهم آوردن زمینه‌ای مشترک جهت همکاری فیلسوفان در سنت‌های گوناگون با یکدیگر است.

برگزارکنندگان این همایش همچنین قصد دارند تا به بررسی محتوای متافیزیکی پدیدارشناسی بپردازند، هر چند موضوع اصلی همایش این سؤال خواهد بود که آیا پدیدارشناسی با ناتورالیسم سازگار است؟

آلیسون اسیستر (دانشگاه غرب انگلستان) با موضوع "کانت، آزادی و شر"، توماس بالدوین (دانشگاه نیویورک) با موضوع "طبیعت و علوم طبیعی در پدیدارشناسی مرلوپونتی"، رودولف برنت (دانشگاه لوون) با موضوع "بدن به مثابه طبیعت مشروع آگاهی"، اران دورفمان (دانشگاه برلین) با موضوع "ناتورالیسم و ​​عینیت‌گرایی"، برخی سخنرانها و موضوعات پیش بینی شده برای طرح در این همایش هستند.