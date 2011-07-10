۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۹

ابن سینا و فارابی جایگاه والایی در فلسفه قرون وسطی داشته‌اند

استاد فلسفه دانشگاه امریکن با اشاره به اینکه فیلسوفان ایرانی نقش مهمی در گسترش و توسعه فلسفه در قرون وسطی در اروپا داشته‌اند، گفت: ابن سینا و فارابی جایگاه والایی در فلسفه قرون وسطی و به ویژه در آگاهی اروپاییان از فلسفه در قرون وسطی داشته‌اند.

دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در مورد میزان شناختش از فیلسوفان ایرانی به خبرنگار مهر گفت: فیلسوفان ایرانی از جمله ابن سینا و فارابی برای من شناخته شده هستند.

ریمان تصریح کرد: علت اینکه این فیلسوفان در مغرب زمین شناخته شده هستند جایگاه و موقعیت آنها در تاریخ فلسفه است.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" افزود: فیلسوفان ایرانی نقش مهمی در گسترش و توسعه فلسفه در قرون وسطی در اروپا داشته‌اند. این فیلسوفان جایگاه مهمی در تاریخ فلسفه و به ویژه در فلسفه اروپای قرون وسطی دارند.

مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" در پایان یادآور شد: ابن سینا و فارابی جایگاه والایی در فلسفه قرون وسطی و به ویژه در آگاهی اروپاییان از فلسفه داشته اند. از آنجا که تخصص من ارتباط زیادی با آرای فیلسوفان ایرانی نداشته لذا خیلی آثار آنها را مطالعه نکرده‌ام.

