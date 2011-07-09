به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی در گردهمایی امروز ائمه جمعه که در محل موسسه آدینه برگزار شد رئوس روش‌های تبلیغ مهدویت و اولویت‌های آن را تشریح کرد.

وی در رابطه با بحث تبلیغ گفت: در زمینه تبلیغ تا یک مسئله واجب وجود دارد نباید به سراغ مستحبات برویم. تا یک موضوع میلیونی است نباید به سراغ مسایل فردی برویم، تا یک روش ارزان برای تبلیغ وجود دارد به سراغ کارهایی که گران تمام می شود نباید رفت و تا کار قابل تقلید است نباید کار انحصاری انجام داد.

قرائتی در ادامه راه دیگر در بحث تبلیغ را رساندن برکت به دیگران عنوان کرد و گفت: حتی فرستادن یک صلوات برای شادی روح شهدا می‌تواند رساندن خیر به دیگران محسوب شده و پاداش آن قطعاً به انسان خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر استفاده از فرزندان ائمه جمعه برای تبلیغ دین به قشر جوانترها تاکید کرد و از ائمه جمعه خواست که در مدارس برای اقامه نماز حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

رئیس ستاد اقامه نماز در ادامه به ابعاد مدیریتی در قرآن اشاره کرد و گفت: قرآن تصریح دارد که هر کس را برای سمتی نصب می کنید همان لحظه از او نامه‌ای بگیرید که چنانچه فردی شایسته‌تر از وی بود مدیر خود را عزل کنید.

وی به ادعیه اسلامی و آثار اجتماعی آن نیز اشاره کرد و گفت:‌ در دعای ابوحمزه ثمالی به وضوح عوامل سقوط یک جامعه ذکر شده است.

قرائتی همچنین در ادامه سخنان خود تاکید کرد:‌ در زمینه تبلیغ آنچه را که می‌‌گویید یا باید موضوعی مستحب باشد یا واجب و یا مشکل فردی را حل کند یا مشکل جامعه را.

وی در پایان سخنان خود از ائمه جمعه خواست با ادبیات ساده‌تر و روانتری برای تبلیغ دین استفاده کنند.