ابعاد اخلاقی جنگهای جدید بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسائل مهم در مورد جنگهای اخیر از جمله جنگ جهانی علیه تروریسم ابعاد اخلاقی آن است.

علاوه بر ابعاد اخلاقی وجوه سیاسی و حقوقی جنگهای اخیر و آنچه به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم خوانده می‌شود نیز حائز اهمیت هستند.

برای پاسخگویی به این وجوه، نویسنده نظریه جنگ عادلانه، دیدگاههای رئالیسهای کلاسیک، پساکانتی‌ها، پساساختارگرایان و فلسفه اخلاقی، سیاسی و حقوقی معاصر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به رغم وجود این دیدگاهها هنوز نظریه‌ای که بتواند جنگ و ابعاد اخلاقی، سیاسی و حقوقی آنرا به خوبی تبیین کند و قانع کننده باشد ارائه نشده است.

حق جنگ مفهومی است که بیش از هر چیز در دوران مدرن شکل گرفت و مباحث نظری مرتبط به آن در این دوران شکل گرفت. اینکه چه جنگی مشروع است و چه جنگی مشروع نیست از سؤالاتی است که از این دوران مطرح بوده و فیلسوفان و اندیشمندان درصدد پاسخ به آن برآمده اند.

این کتاب با عنوان "جنگ دیگر" اثر تی. کوچی از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.