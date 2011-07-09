طرح ضیافت اندیشه برای اساتید دانشگاههای لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری در نشست مشترک روسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و روسای دانشگاه های لرستان اظهار داشت: اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و حوزه ها مانند چشمه های زلال معرفت هستند که می توانند با گنجینه دانش خود ذهن پویای دانشجویان را مشروب کنند که در این راستا باید تمام موانع ممکن بر سر راه این چشمه های زلال برداشته شود.

وی با اشاره به نقش بسیار ارزنده‌ اساتید حوزه و دانشگاه در هدایت مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: مسئولین در این زمینه دو تکلیف و وظیفه اساسی رفع همه جانبه موانع موجود بر سر راه توسعه علمی دانشگاهها و تلاش در جهت همگام سازی آموزش با پرورش و تربیت اسلامی را بر عهده دارند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان لرستان با تاکید بر اینکه دو مورد یاد شده همواره مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری بوده است، یادآور شد: همانگونه که به دانشجویان توجه می کنیم باید اساتید را هم مورد توجه ویژه قرار دهیم چرا که یک استاد که در مسیر درست قرار گرفته می تواند دانشجویان زیادی را در مسیر درست قرار دهد و به عنوان الگو و راهنمایی موثر برای دانشجویان نقش آفرینی کند.

حجت الاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب نتایج مثبت و برکات فراوان اجرای طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در سال گذشته، از اجرای طرح ضیافت اندیشه اساتید در سال جاری خبر داد.

وی اظهار داشت: همانگونه که طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در سال گذشته برکات زیادی به دنبال داشت امسال هم به لطف خداوند متعال طرح ضیافت اندیشه اساتید با هدف معرفت افزایی اساتید، ایجاد فضای معنوی بیشتر در بین اساتید و همچنین توجه دادن اساتید به موضوعات ونکات پرورشی با ظرفیت 100 تا 150 نفر از پنجم تا پانزدهم ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناکافی بودن تعداد اساتید گروه معارف در دانشگاههای استان از مسئولین دانشگاه ها خواست در جهت جذب بیشتر اساتید گروه معارف تلاش کنند.

حجت الاسلام طاهری فرصت مغتنم، استثنایی و سرشار از معنویت ماه مبارک رمضان و همچنین ایام ویژه مذهبی در طول سال نظیر محرم و صفر، ایام اعتکاف و اعیاد دینی و مذهبی را بهترین زمان برای ترویج، بسط و گسترش معنویت در دانشگاهها برشمرد و از مسئولین خواست که در این ایام نهایت تلاش خود را بکار بندند تا زمینه مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان فراهم شود.

بنابر این گزارش در ادامه این نشست روسای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و همچنین روسای دانشگاههای لرستان پیرامون اجرای هر چه بهتر طرح ضیافت اندیشه اساتید و راهکارهای تحقق بیش از پیش اسلامی شدن دانشگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.