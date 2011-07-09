بیمه تکمیلی رانندگان حمل و نقل داخلی لرستان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در این رابطه اظهار داشت: با توجه به تمکن مالی رانندگان، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری بیمه ایران و کانون انجمن های صنفی رانندگان با در نظر گرفتن وضعیت مالی این قشر از جامعه شرایطی را فراهم کرده است که با کسر 900 تومان از هر بارنامه ای که توسط شرکت های حمل و نقل کالا صادر می شود هزینه بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده های آنها تامین شود.

وی افزود: با در نظر گرفتن شرایط ویژه ای که این شغل برای رانندگان به دنبال دارد، تمامی رانندگان بخش حمل و نقل کالا که دارای کارت هوشمند هستند و تاکنون تحت پوشش هیچگونه بیمه تکمیلی، امور درمانی آنها انجام نپذیرفته است از این به بعد علاوه بر بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی درمانی نیز بهره مند خواهند شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان یادآور شد: رانندگان فعال در این بخش در استان لرستان حدود 10هزار نفر است.