  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

حیدری خبر داد:

بیمه تکمیلی رانندگان حمل و نقل داخلی لرستان تمدید شد

بیمه تکمیلی رانندگان حمل و نقل داخلی لرستان تمدید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان از تمدید بیمه تکمیلی رانندگان برون شهری خبر داد و گفت: برای اولین بار خانواده های این رانندگان نیز از مزایای این نوع بیمه بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در این رابطه اظهار داشت: با توجه به تمکن مالی رانندگان، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری بیمه ایران و کانون انجمن های صنفی رانندگان با در نظر گرفتن وضعیت مالی این قشر از جامعه شرایطی را فراهم کرده است که با کسر 900 تومان از هر بارنامه ای که توسط شرکت های حمل و نقل کالا صادر می شود هزینه بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده های آنها تامین شود.

وی افزود: با در نظر گرفتن شرایط ویژه ای که این شغل برای رانندگان به دنبال دارد، تمامی رانندگان بخش حمل و نقل کالا که دارای کارت هوشمند هستند و تاکنون تحت پوشش هیچگونه بیمه تکمیلی، امور درمانی آنها انجام نپذیرفته است از این به بعد علاوه بر بهره مندی از بیمه تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی درمانی نیز بهره مند خواهند شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان یادآور شد: رانندگان فعال در این بخش در استان لرستان حدود 10هزار نفر است.

کد مطلب 1355414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها