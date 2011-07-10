ابهام در اعزام رودکی به ریودوژانیرو/ جیرو نظر نهایی را می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی تمرینات تیم جودو منتخب نیروهای مسلح هفته گذشته در جزیره کیش برگزار شد و اعضای این تیم صبح جمعه به تهران بازگشتند. بر اساس برنامه کادر فنی، اعضای تیم صبح دوشنبه به اردو بازگشته و بامداد سه شنبه تهران را به مقصد "ریو دوژانیرو" ترک می کند.

این در حالی است که تاکنون اعزام محمدرضا رودکی به برزیل در هاله ای از ابهام قرار دارد. "جیرولامو" سرمربی ایتالیایی تیم ملی جودو با حضور رودکی در ترکیب تیم نیروهای مسلح مخالفت کرده است اما مسئولان این تیم مصمم به همراهی و استفاده از جودوکار سنگین وزن تیم ملی در مسابقات ارتش های جهان هستند.

به همین منظور طی چند روز گذشته جلسات متعددی بین کادر فنی تیم منتخب نیروهای مسلح و مسئولان فدراسیون برگزار شده است ولی تا‌کنون جلسات فوق نتیجه ای در بر نداشته است.

قادری سرمربی تیم جودو نیروهای مسلح در این مورد به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که با حضور دبیر فدراسیون، سرمربی ایتالیایی، مدیر فنی تیم ملی و سرمربی جوانان برگزار شد در جیرو خواستیم که مجوز حضور رودکی را صادر کند. به وی اطمینان دادیم که این جودوکار در مدت زمان همراهی تیم تمرینات خود را طبق برنامه کادر فنی پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: در پایان همان جلسه مقرر شد که کادر فنی جلسه ای با رئیس فدراسیون برگزار کرده و در نهایت نتیجه به ما ابلاغ شود، از دبیر فدراسیون پیگیر موضوع هستیم و ایشان تلویحا حضور وی را در کنارتیم تائید کرده است.

محمدرضا رودکی نیز در این مورد به خبرنگار مهر گفت: هنوز همراهی من با تیم نیروهای مسلح مشخص نیست، من عضوی از تیم ملی هستم و کادر فنی و شخص سرمربی تیم است که در این مورد باید نظر نهایی را بدهد و در تماس با او که در ایتالیاست تکلیف اعزام من به برزیل مشخص می شود.

وی ادامه داد: جیرو معتقد است مسابقات جهانی اهمیت بالایی دارد و امتیاز آن نیز در رنکینگ جهانی خیلی زیاد است و با چند پیروزی می‌توانم جهش بالایی در رنکینگ داشته باشم، مسابقات برزیل ارزشی در رنکینگ ندارد. به همین دلیل او می خواهد من فقط برای مسابقات جهانی تمرین کنم.

تیم جودو نیروهای مسلح با ترکیب محمد جوانی، محسن غفار، علی معلومات ، امیرقاسمی نژاد ، مسعود خرابات ، مصطفی آهن فروش و در صورت فراهم شدن شرایط محمد رضا رودکی بامداد سه شنبه راهی برزیل می شود.

این تیم درالمپیک ارتش های جهان روز 27 تیرماه در رقابتهای تیمی حضور پیدا کرده و از روز 29 تیرماه در مسابقات انفرادی به روی تاتامی خواهد رفت.