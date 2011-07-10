استفاده از فن آوریهای نوین شاخص اصلی دستگاههای اجرایی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه ظهر یکشنبه در بازدید از بخش های مختلف گمرک قزوین در جلسه ای با مدیرکل و کارشناسان اداره کل گمرک استان استفاده هر چه بیشتر از فناوری های نوین را در عملیات گمرکی یک ضرورت دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت در کشور بدون حرکت به سمت سیستمی کردن کارها پیشرفتی نخواهد داشت.

یزدان پناه تصریح کرد: مدیریت سنتی، اعمال سلیقه ها و برداشت های شخصی هزینه ها را افزایش داده و خروجی مناسبی هم نخواهد داشت.

وی خروج از نظارت سنتی و حرکت به سمت نظارت الکترونیک و تحول گرا را شعار سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف و برنامه هایی که در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد اجرای نظارت الکترونیک است که جهت تحقق آن گامهای اساسی برداشته شده است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین در ادامه با اشاره به سیاست ها و برنامه های سازمان بازرسی کل کشور در سال 1390 یادآور شد: نظارت بر نحوه عملکرد مدیران از حیث اصول مدیریتی، چگونگی استفاده از منابع مادی و معنوی از سوی آنان، شناسایی زمینه های فساد اداری و مالی و میزان به کارگیری فن آوری های نوین در دستگاهها از مهمترین برنامه ها و محورهای مورد توجه دستگاه نظارتی در سال جاری است.

وی بررسی چگونگی انجام برنامه ها، طرحها و فرآیند ارتقاء و رشد در دستگاهها، تناسب ساختار با مأموریت ها و وظایف دستگاهی، صحت عمل، حُسن شهرت و انضباط کاری مدیران، مسئولیت پذیری و شفاف سازی، رعایت حقوق مردم و دولت و نیز رعایت شئون اسلامی و اخلاق حرفه ای را از دیگر برنامه های در دستور کار سازمان بازرسی برشمرد.

یزدان پناه در ادامه از عملکرد ضعیف بعضی از دستگاههای اجرایی انتقاد کرد و گفت: علی رغم این که در بعضی دستگاهها تسهیلات خوبی برای پاسخگویی به مردم فراهم شده است ولی عدم پاسخگویی و شفاف سازی امور و مشخص نبودن شرح وظایف موجب سرازیر شدن مطالبات مراجعین به دستگاه قضایی و نظارتی می شود.

وی افزود: توجه به شایسته سالاری در عزل و نصب ها موجب روی کار آمدن مدیران متعهد، باتجربه، توانا و متخصص در دستگاهها و نیز تسهیل امر نظارت از سوی دستگاههای نظارتی می شود.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با اشاره به شعار جهاد اقتصادی عنوان کرد: امیدواریم با یک همت عالی در سال جهاد اقتصادی شاهد تحولات چشمگیری در دستگاههای اداری و اجرایی کشور باشیم و با احترام، التزام و عمل به قانون به سمت رشد، پویایی و پیشرفت بیش از پیش گام برداریم.

یزدان پناه در پایان ضمن ابراز رضایت و قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان اداره کل گمرک استان، گمرک قزوین را دارای بسترهای مناسبی جهت ارائه خدمات الکترونیکی دانست و خواستار آن شد تا مسئولین امر با تدارک امکانات لازم تردد مراجعین را به حداقل کاهش و توجه ویژه ای به رضایتمندی مراجعین داشته باشند.

مدیرکل گمرک استان قزوین نیز در این جلسه با استقبال از دیدگاهها و سیاست های دستگاه نظارتی سازمان بازرسی را مانند چشمی بینا دانست که با بررسی فرآیندهای اداری، توان انجام کار را برای ادارات مجری فراهم می کند.

حسن علیدوستی ضمن ارائه گزارش عملکرد و تشریح فعالیت های صورت گرفته در حوزه واردات، صادرات، ترانزیت و نظارت بر امانات پستی به بیان مشکلات موجود در گمرک قزوین پرداخت و خواستار همراهی، استمرار و حمایت سازمان بازرسی کل کشور در رفع برخی مشکلات امور گمرکی شد.

یزدان پناه در ادامه از ساختمان در حال احداث، پنجره واحد تجاری و انبارهای عمومی گمرک قزوین بازدید کرد.