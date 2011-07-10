به گزارش خبرنگار مهر، پزشکپور عضو علی البدل شورای شهر گرگان بود که به دلیل استعفای قاسم حاجی محمدی عضو دیگر شورا جایگزین وی شد.

عضو جدید شورای شهر گرگان عصر شنبه در مراسم معارفه گفت: با رشد شهر گرگان که کلان شهر استان است گلستان و در پی آن کشور رشد می کند.

علیرضا پزشکپور گفت: یکی از وظایف ما اعضای شورا رشد و پیشرفت شهر گرگان است و وظیفه داریم در رشد و تعالی ان بکوشیم.



وی افزود: در کنار کارهای روتین و روزمره شورای شهر و شهرداری باید فعالیتهایی فراتر از آنها انجام دهیم، مثلا ماندگاری مسافرین را در شهر و استان بیشتر کنیم.



قاسم حاجی محمدی عضو قبلی شورای شهر نیز گفت: در شورا اگر بودجه ای صرف شود هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.



وی افزود: در کمیسیونها نیز باید از افراد اهل فن استفاده شود و از هزینه کردن نیز نباید واهمه داشت.



رئیس شورای شهر گرگان نیز در ادامه این جلسه گفت: نیاز است تا از بودجه های استانی و ملی در پروژه های استان استفاده شود.



حسین ربیعی در ادامه به پروژه های مهم استان اشاره کرد و گفت: پل روگذر اتوموبیل رو،المان میدان بسیج،کمربندی گرگان که به کندی پیش می رود و آزادسازیها در جاده ناهارحوران گرگان نیاز به اعتبارات دارد.



قاسم حاجی محمدی پیش از این به دلیل شرکت در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از عضویت در شورای شهر گرگان استعفا کرده بود.