به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار عصر شنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: 400 فرمانداری، یکهزار و 100 بخشداری و 31 استانداری زیر نظر وزارت کشور است و نمایندگان در حوزه های خود گاهی بحثها و ابهاماتی دارند و گاهی مطرح می کنند و ما خدمتشان می رسیم و صحبت و تعامل می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص بحث حجاب و عفاف و همچنین ناامنی در کشور اظهار داشت: حجاب و عفاف در کشور بسیار عالی است و ناامنی هم در کشور نداریم و آرامش بر کشور حاکم است.

بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم می شود

نجار در خصوص انتخابات مجلس نهم نیز گفت: همچون 30 سال گذشته انتخاباتی پرشور و با نشاط، با نمادی از وحدت ملی و حضور میلیونی مردم برگزار می کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور بسترهای لازم را برای حضور حداکثری مردم ایجاد می کند.

وی از احتمال برگزاری انتخابات رایانه ای در برخی از مناطق کشور خبر داد و بیان داشت: با این حال برای وزارت کشور سلامت و دقت در انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است و سرعت را فدای دقت نمی کنیم.

نجار همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین استاندار فارس نیز گفت: گزینه استاندار فارس در حال بررسی است و بزودی معرفی می شود.

