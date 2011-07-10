علیرضا ذاکر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت خلع ید پیمانکار کنونی ورزشگاه نقشجهان برای استقرار پیمانکار جدید در این ورزشگاه اظهار داشت: اگرچه مسئولان استان پیگیریهای بسیاری در این زمینه انجام دادهاند اما پاسخ مثبت و قانعکنندهای از سوی مسئولان سازمان تربیت بدنی در مورد خلع ید پیمانکار ورزشگاه نقشجهان وجود نداشته است.
وی ادامه داد: دو هفته پیش در یکی از جلسات هیئت دولت شرکت کردم و در 17 پیشنهادی که در مورد مسائل مختلف استان اصفهان برای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت داشتم، بحث توجه به فعالیتهای عمرانی استان و ورزشگاه نقشجهان را مطرح کردم و از وضعیت تفاهمنامه این ورزشگاه سخن به میان آوردم.
تاکید رئیس جمهور بر تفویض مدیریت نقشجهان به اصفهان
استاندار اصفهان بیان داشت: پس از اظهارات من رئیسجمهور به معاون راهبردی خود اعلام کرد که هرچه زودتر نسبت به اجرایی کردن تفاهمنامه تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان اقدام کرده و با خلع ید پیمانکار و تسویه حساب با آن، کار تکمیل ورزشگاه نقشجهان را سرعت بخشید.
وی با بیان اینکه مسئولان استان همه تلاش خود را برای در اختیار گرفتن تکمیل ورزشگاه به کار میگیرند، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که این تسویه صورت بگیرد و پروژه به اصفهان واگذار شود تا پس از آن روند تکمیل با سرعت طی شود.
پول نمیخواهیم؛ تنها منتظر تفویض مدیریت هستیم
ذاکر اصفهانی با اشاره به شرط استان در مورد تفویض مدیریت نقشجهان به اصفهان گفت: قبلا به مسئولان اعلام کردیم که مدیریت این ورزشگاه همراه با بودجه به استان تفویض شود اما اکنون به دولت اعلام کردیم که به بودجه نیاز نداریم و اعتبار آن را از طریق بخش خصوصی فعال در استان اصفهان تامین میکنیم و تنها منتظر اجرایی شدن تفاهمنامه هستیم.
وی با اشاره به حضور پیمانکار در ورزشگاه، اضافه کرد: در حال حاضر نمیتوانیم به عنوان متولی کار در کارگاهها مشغول به کار شویم زیرا پروژه فعلا در اختیار پیمانکار است و تا زمانیکه پیمانکار از آن خلع ید نشده، استانداری نمیتواند وارد کار شود اما منتظر ابلاغ مصوبه هیئت دولت هستیم و امیدوارم این مصوبه در هفته جاری ابلاغ شود.
