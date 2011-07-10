نمایش آیینی تکم چی در فهرست میراث ناملموس آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تکم چی ها پیام آوران بهار و نوروز در آذربایجان با ثبت در فهرست آثار ملی ملی همیشه بهاری شدند.

وی گفت: تکم خوانی یک نمایش عروسکی و یکی از شاخه های فرهنگ شفاهی، بومی و اصیل منطقه آذربایجان بوده که اگر نادیده گرفته شود به معنی نادیده گرفتن و پشت سر گذاشتن میراث فرهنگی کشورمان خواهد بود.



محمدی یادآور شد: گستره این نمایش آیینی در تمام روستاها و شهرهای آذربایجان شرقی کشیده شده و در بیشتر روستاها این رسم توسط تکم چی ها برگزار می شده است.



رئیس ثبت آثارتاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در یکی دو دهه اخیر رسم تکم گردانی آنچنانکه باید و شاید اجرا نمی شود گفت: این آیین در چند سال اخیر از سوی سازمان میراث فرهنگی در جشنواره های نوروز اقوام اجرا شده که این موضوع جاذبه این نمایش آیینی را بالا برده است.



وی با تاکید بر اینکه لازم است تمهیدات لازم برای حفظ و احیای این آیین صورت بگیرد افزود: اگر درنگی در این مورد انجام شود تا چند سال بعد با از دنیا رفتن کهنسالان یاد و خاطره این میراث معنوی برای همیشه از بین خواهد رفت.



محمدی یادآور شد: آیین تکم خوانی که از جامعه روستایی و کشاورزی خطه آذربایجان سرچشمه گرفته ممکن است با پیشرفت علم و تکنولوژی، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و در نهایت به علت فراهم نبودن بستر ارائه آن عقب نشینی کرده و به فراموشی سپرده شود.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: آیین تکم گردانی با ارزشگذاری مجدد، بازشناسی و کاربردی کردن آن قابل احیا و گسترش است.



تکم چی یک آیین نمایشی است که در چند روز مانده به عید نوروز توسط گروهی نمایشی برگزار می شود. تکم چی ها عروسکی چوبی موسوم به تکم دارند که نام پادشاه بزهاست و آن را تزئین می کنند و با خواندن اشعار و رقصاندن تکم در خیابان و کوچه ها و خانه های مردم، از مردم هدایایی از قبیل پول و محصولات دامی جمع آوری می کنند و خرج شب عید خود را جمع آوری می کنند.

