تمام زیرساخت‌ ها و تسهیلات لازم در بخش صنعت استان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در مراسم تجلیل از صنعتگران سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات صنعت و معدن استان برگزار شد، اظهار داشت: این استان به لحاظ سرمایه گذاری در بخش های صنعتی توان بالقوه و سرشاری دارد و با توجه به این ظرفیت بالا می توان اشتغال های پایدار را در سیستان و بلوچستان ایجاد کرد.

وی گفت: دولت این آمادگی را دارد که از تولید کنندگان و صنعت کاران حمایت کند و با دادن تسهیلات به سرمایه گذاران، مشوق خوبی برای سرمایه گذاران در استان باشد.

وی افزود: اجرای کارهای صنعتی مبتی بر فراهم کردن زیرساخت هاست و دولت آمادگی دادن تسهیلات، زمین و مشاوره و در اختیار قرار دادن نیروی متخصص به صنعت کاران و تولید کنندگان را دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بخشهای خصوصی و تعاونی در کنار بخش دولتی می توانند با برنامه ریزی توسعه اقتصادی استان را رقم بزنند.

وی گفت: یکی از مراحل رسیدن به توسعه اقتصادی، کارشناسی و مطالعه طرح هاست که در این رابطه باید فعالیت های اقتصادی و صنعتی با توجه به بازدهی کار آنها و توجیه پذیری اقتصادی مطالعه و کارشناسی شوند.

وی افزود: یکی دیگر از موارد رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی مدیریت منابع است که می توان در این زمینه با آموزش افراد، نیروهای متخصص در زمینه های مختلف پرورش داد و مدیران با تجربه و کارآمد را به عرصه تولید و صنعت و جامعه تحویل داد .

آزاد از تولید کنندگان خواست تا دو مسئله مهم کیفیت و استاندارد کالاهای تولیدی و بازاریابی را مورد توجه قرار دهند تا کالاهای تولیدی داخلی مورد مصرف مردم استان قرار گیرد.

وی گفت: همه باید در راستای تولید اشتغال پایدار گام برداریم تا بتوانیم توسعه استان را به بهترین شکل ممکن رقم بزنیم و جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم.