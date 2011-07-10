به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی "نیمه غایب" را مهام میقانی نوشته و سردبیری آن به عهده مجید نظری‌نسب است که داستان آن درباره شخصی به نام حسام است. او در جستجوی برادر گمشده‌اش، هویت انسانی خود را باز می‌یابد.

این نمایش با حضور بازیگرانی چون مهین فرد نوا، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری‌نژاد، صفا آقاجانی، ناهید مسلمی، نوشین حسن‌زاده، مهرخ افضلی، جواد پیشگر، امیر منوچهری، سیدمجتبی طباطبایی، امیر فرحان‌نیا، مهدی گیاهی، احمد گنجی و ... تولید می‌شود.

نمایش "نیمه غایب" به تهیه‌کنندگی شهلا نیساری نیمه شعبان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.