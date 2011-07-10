نعمتاله ترکی در گفتگو با مهر با اشاره به تعیین قیمت شیر در جلسه شنبه شب کمیته تعیین قیمت شیر نیمهیارانهای در تهران گفت: بر این اساس، شیر درجه یک با بار میکروبی 500 هزار به مبلغ 600 تومان به ازای هر کیسه نایلونی 900 گرمی در اختیار مصرفکنندگان تهرانی قرار میگیرد.
معاون برنامهریزی استاندار تهران افزود: کمیته تعیین قیمت شیر نیمهیارانهای در جلسه شنبه شب خود به این نتیجه رسید که در به منظور حمایت از تولید و تولیدکننده، قیمت شیر با پیشنهاد اتحادیه دامداران و توافق با اتحادیه فرآوریکنندگان شیر به ازای هر لیتر 520 تومان در اختیار کارخانجات فرآوریکننده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کارخانجات صاحب نام و دارای برند مطرح نیز با دریافت شیر 520 تومانی، هر کیسه 900 گرمی شیر نیمهیارانهای را با قیمت 600 در اختیار مصرفکنندگان در تهران قرار میدهند.
به گفته ترکی، توزیع شیر نیمهیارانهای 600 تومانی به صورت گسترده از امروز آغاز شده است، کما اینکه توزیع شیر با قیمت غیریارانهای نیز از 15 تیرماه در تهران صورت میگرفت.
به گزارش مهر، پیش از این قیمت شیر یارانه ای 350 تومان بود که با تصمیمات جدید، با رشد بیش از 71 درصدی مواجه شده است.
نظر شما